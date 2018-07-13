ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ НОГ

Разумеется, не в прямом смысле, хотя врачи предупреждают: сотрудники, которые много часов проводят сидя, запросто могут, помимо зарплаты, «заработать» себе рассеянный склероз или атрофию спинного мозга.

Такие выводы были сделаны, как водится, после эксперимента на мышах, который длился 28 дней. Исследователи из Миланского университета взяли группу мышей и привязали их хвосты к клетке таким образом, чтобы грызуны могли перемещаться только с помощью передних лап. При этом подопытных хорошо кормили и не создавали более никаких стрессовых ситуаций. По окончании эксперимента выяснилось, что у подопытных уменьшилось количество нервных стволовых клеток на 70 процентов по сравнению с контрольной группой. Другими словами, если вы много времени проводите сидя и не совершаете при этом частые пешие прогулки, то вам грозит гораздо больше проблем, чем лишний вес.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы