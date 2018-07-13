FORD EXPLORER

Большой американский премиальный внедорожник – именно так по традиции этот автомобиль воспринимается в России, хотя у себя на родине, за океаном, он считается одним из наиболее бюджетных вариантов в классе. А много ли нам нужно от машины? Три ряда сидений, просторный, отлично трансформируемый салон, «космические» шкалы приборов, сенсорные кнопки, кожа и 3,5-литровый атмосферный бензиновый V6, мощность которого в 2014 году в угоду покупателям покорно «согнули» под отметку в 250 л.с.

Впрочем, американский, да не совсем: машину собирают в России.

А внедорожником Explorer перестал быть именно в 2010 году, когда сменил прежнюю рамную конструкцию со всеми прочими атрибутами «проходимца» на несущий кузов (независимая подвеска была и раньше) и муфту, отбирающую при необходимости на заднюю ось часть крутящего момента. Систему полного привода Ford одолжил у дружественного тогда еще второго Freelander со всей полагающейся электроникой системы Terrain Response. Последняя, кстати, не лучший актив для вторичного рынка.

Explorer – кроссовер видный, однако съезжать на нем с твердого покрытия не рекомендуем – слишком низкая передняя юбка да и клиренс 180 мм не способствует. Юбка будет за все задевать и гнуться. А кузовные детали дороги. Муфта раздаточной коробки и вовсе считается слабым местом: нередко травит масло через сальник, но и без того требует постоянного контроля смазки, хотя производитель и считает ее необслуживаемой.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы