ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор в отношении распространителей наркотиков обжалован в Верховный суд

В Верховный суд Республики Абхазия поступили три кассационные жалобы на приговор Сухумского городского суда, вынесенный под председательством судьи Рустама Чагава в отношении Дмитрия Нестерня, Эльдара Мамедова и Кемала Османова.

Приговором Сухумского городского суда от 8 мая 2018 года:

Кемал Османов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта) УК Республики Абхазия, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей.

Дмитрий Нестерня и Эльдар Мамедов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта), и пунктом «б» части 3 статьи 224.1 (незаконный ввоз наркотических средств в Республику Абхазия) УК Республики Абхазия, и Д. Нестерня назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 350 000 рублей, а Э. Мамедову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей.

Защитники осужденных в своих жалобах обращают внимание суда кассационной инстанции на многочисленные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенных судом в ходе судебного разбирательства по делу, а также на несправедливость приговора, постановленный на противоречивых доказательствах, на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Заседание суда кассационной инстанции состоится 24 июля 2018 года в помещении Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Романа Кварчия в составе судей Лии Адлейба и Мимозы Цушба.

Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия