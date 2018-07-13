БУДЕТ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ

В Минэкономики РА

В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло заседание абхазо-российской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации начальника Государственного управления по транспорту Робестана Габлия, смешанная комиссия создана по итогам 14-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, прошедшей 8 декабря 2017 года в Сухуме. Первое заседание смешанной комиссии проходило 8 и 9 февраля в Москве.

«В рамках прошедших заседаний поднимались вопросы, которые необходимо было решать совместно для нормального функционирования транспортного сообщения между Абхазией и Россией. Особенно это касается вопроса перевода нерегулярных рейсов в регулярные», – сказал Габлия.

Министр экономики Адгур Ардзинба сообщил, что в части нерегулярных рейсов ежегодно Россия выделяет 11 тыс. бланков разрешений на пересечение государственной границы, но их не хватает. По анализу предыдущих годов оставшиеся бланки разрешений не удовлетворят потребности текущего года. Поэтому А.Ардзинба предложил рассмотреть увеличение лимита до 14 тыс. бланков разрешений ежегодно.

Российская сторона согласилась внести предложение абхазской стороны в протокол и рассмотреть его.

Консультации продолжатся и будет подписан Протокол между сторонами – начальником Государственного управления Республики Абхазия по транспорту Робестаном Габлия и генеральным директором Федерального бюджетного учреждения Российской Федерации «Росавтотранс» А. Двойных.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс