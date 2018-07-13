ЗЕЛЕНЫЙ КУЗНЕЧИК УГРОЖАЕТ КУКУРУЗНЫМ ПОСЕВАМ

В связи с затянувшейся засухой произошла вспышка распространения зеленого кузнечика, который стал угрозой для кукурузных полей страны. Об этом рассказал начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства РА Владимир Герия.

Произошла резкая миграция зеленого кузнечика на кукурузные посевы. Свежие посадки кукурузы оказались для него кормовой базой.

«Сейчас обработано более 400 га, проблема зеленого кузнечика в Галском районе отодвинута. Но очаги распространения насекомого появились в Ткуарчалском районе. Мы передали в район необходимое количество пестицидов для обработки кукурузных полей», – сказал Герия.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс