УТВЕРЖДЕН ПЛАН ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Гулрыпшский район

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия утвердил план мероприятий, посвященных 10-летию признания Независимости Абхазии Россией и 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Так, 20 августа в районном Доме культуры пройдет информационно-познавательная беседа «Я – гражданин своей страны», а также встреча участников детских творческих коллективов района.

24 августа откроется выставка рисунков «Люблю тебя, моя Апсны!». В поселке Агудзере состоятся конкурс рисунков на асфальте «Абхазия глазами детей» и товарищеская встреча по мини-футболу среди детских команд района. В этот день в Гулрыпшской школе будет открыт боксерский ринг и состоится однодневный турнир среди юных боксеров.

На праздничных площадках района стартует молодежная патриотическая акция «Я – гражданин Апсны» с празднично-развлекательной программой «Я верю в будущее Апсны! Виват, Абхазия!».

Празднование завершится вечерним фейерверком.

Об этом сообщила помощник главы Администрации Гулрыпшского района Адица Хаджимба.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс