В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

В оздоровительном лагере столичной средней школы №12 начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА Тенгиз Сабуа провел беседу со школьниками о правилах безопасности поведения на водных объектах и работе, проводимой в этом направлении.

Сабуа перечислил конкретные меры безопасности: «Не следует купаться в море в момент шторма и при больших волнах, так как у нас каменистые пляжи, и человек может удариться головой и травмироваться. На каждом пляже должны находиться, как минимум, два спасателя и спасательные лодки. Это главное, что необходимо на всех пляжах Абхазии. В этом году из 55 пляжей страны больше половины не готовы к приему отдыхающих».

Тенгиз Сабуа сообщил, что в ближайшее время в опасных местах на водных объектах будут установлены ограничительные знаки для предотвращения несчастных случаев.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс