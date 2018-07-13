ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел встречу с представителями Министерства транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина РА.

Во встрече приняли участие генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Российской Федерации Алексей Двойных, заместитель начальника Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Мус Яквашев, министр экономики РА Адгур Ардзинба и начальник Госуправления РА по транспорту Робестан Габлия.

Стороны обсудили разрешительную систему работы пассажирского и грузового транспорта, пересекающего абхазо-российскую границу. В рамках межгосударственного Соглашения ежегодно с 2011 года в Госуправление транспорта Абхазии поступает 11 тысяч разрешительных бланков строгой отчетности на нерегулярную перевозку пассажиров и грузов по территории Российской Федерации.

Абхазская сторона предложила увеличить количество выдаваемых Абхазии Министерством транспорта России разрешительных бланков на нерегулярные рейсы. «В Абхазии зарегистрировано пятнадцать регулярных пассажирских направлений, однако на данный момент автотранспорт циркулирует по двум направлениям из пятнадцати. Все это способствует росту заявок на бланки нерегулярных рейсов, которых порой не хватает», – сказал Робестан Габлия.

Участники встречи отметили, что увеличение списка регулярных рейсов улучшит качество перевозок в период туристического сезона. «Развитие регулярных маршрутов повлечет за собой как улучшение качества, так и безопасность пассажирских перевозок», – отметил Алексей Двойных.

По словам Р.Габлия, ведомством ведутся переговоры с Министерством транспорта РФ о подписании соглашения, которое позволит циркулировать пассажирскому автотранспорту по направлениям «Сухум – Сочи», «Сухум – Туапсе», «Сухум – Красная Поляна» по упрощенной разрешительной системе.

Премьер-министр РА Геннадий Гагулия и генеральный директор Агентства автомобильного транспорта РФ Алексей Двойных обсудили возможность морского транспортного сообщения с целью увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс