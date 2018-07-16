ЧТО ВЫБИРАТЬ?

Ответственный секретарь приемной комиссии Абхазского госуниверситета Ева Озган в эфире радио Sputnik рассказала, какие факультеты в последние годы в приоритете у абитуриентов.

«Прием в Абхазский государственный университет объявлен по 28 направлениям и специальностям, охватывающим весь комплекс фундаментальных и ряд прикладных наук. Результаты прошлых приемных кампаний свидетельствуют о том, что, к сожалению, абитуриенты не проявляют большого интереса к таким престижным и важным направлениям, как математика, физика, химия, биология и география. Более востребованными, как правило, являются юриспруденция, экономика, физическая культура и начальное образование», – сказала Озган.

Ответственный секретарь приемной комиссии Абхазского госуниверситета Ева Озган в эфире радио Sputnik рассказала, какие факультеты в последние годы в приоритете у абитуриентов.

«Прием в Абхазский государственный университет объявлен по 28 направлениям и специальностям, охватывающим весь комплекс фундаментальных и ряд прикладных наук. Результаты прошлых приемных кампаний свидетельствуют о том, что, к сожалению, абитуриенты не проявляют большого интереса к таким престижным и важным направлениям, как математика, физика, химия, биология и география. Более востребованными, как правило, являются юриспруденция, экономика, физическая культура и начальное образование», – сказала Озган.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия