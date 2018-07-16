Итоги Международного турнира по вольной борьбе памяти Владимира Маршания

В г. Сухуме прошел традиционный Международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Владимира Маршания.

В турнире приняли участие 180 спортсменов из Тулы, Самары, Сочи, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калмыкии, КБР, а также спортсмены из всех районов и городов Абхазии.

Соревнования проходили среди спортсменов 2001-2003 и 2004-2006 г.р. в 14 весовых категориях.

По итогам соревнований у сухумских спортсменов и спортсменов из КЧР по четыре золотых медалей, у спортсменов из Чечни и Сочи – по две.

В весовой категории 28 кг первое место занял Пимкин Никита (Тула), второе место занял Дживлеев Арсланг (Калмыкия), третьи места заняли Багателия Леон (Гудаута) и Адлейба Максим (Сухум).

В весовой категории 30 кг первое место занял Урчуков Эдуард (Сухум), второе – Табулов Алан (КЧР), третьи – Акаба Нестор (Сухум) и Давдонов Мерген (Калмыкия).

В весовой категории 32 кг первое место занял Анчоков Инал (КБР), второе место – Тхазеплов Каншоби (КБР), третьи – Макаев Магомед (Чечня) и Астахов Тимофей (Тула).

В весовой категории 35 кг первое место занял Гаджимагомедов Адам (Дагестан), второе – Кокав Амиран (КЧР), третьи – Сурманидзе Леон (Сухум) и Чегуев Зураби (Дагестан).

В весовой категории 38 кг первое место занял Кожаров Ислам (КБР), второе – Акаба Вахтанг (Ткуарчал), третьи – Клименко Сергей (Калмыкия), и Киут Леон (Сухум).

В весовой категории 41 кг первое место занял Архиев Адам (Чечня), второе – Барциц Самуэль (Гудаута), третьи – Атабаев Муслим (КБР) и Дзкуя Леон (Гудаута).

В весовой категории 45 кг первое занял Хажмагомаев Ислам (Чечня), второе – Ардзинба Еснат (Гудаута), третьи – Паневин Иван (Сочи) и Гвинджия Лука (Гал).

В весовой категории 48 кг первое место занял Миносян Левон (Сочи), второе – Урчуков Олег (Сухум), третьи – Кутарба Даниил (Гудаута) и Бения Саид (Гудаута).

В весовой категории 51 кг первое место занял Аргун Леон (Сухум), второе – Кварчия Леон (Ткуарчал), третьи – Андарбуа Саид (Гудаута) и Бахартиев Ислам (Чечня).

В весовой категории 55 кг первое место занял Терзян Самвел (Сочи), второе – Аракелян Ерик (Сочи), третьи – Хачатурян Паргев (Сочи) и Насрулаев Ислам (Дагестан).

В весовой категории 60 кг первое место занял Харчилава Данил (Сухум), второе – Нагаев Саид-Али (Чечня), третьи – Монтаев Саид (Чечня) и Петросян Спартак (Сочи).

В весовой категории 65 кг первое место занял Макоев Альберт (КБР), второе – Яхогоев Темир (КБР), третьи – Гогия Руслан (Очамчыра) и Петросян Альберт (Сочи).

В весовой категории 71 кг первое место занял Ашинов Замир (КБР), второе – Габния Инал (Гудаута), третьи – Кокоскерия Мурад (Гудаута) и Миканба Никита (Цандрипш).

В весовой категории 80 кг первое место занял Джопуа Данил (Сухум), второе – Азоян Иван (Цандрипш), третье место занял Акиртава Алеко (Гал).

Специальным призом «За лучшую технику» был награжден Харчилава Данил (Сухум). Призом «За волю к победе» были награждены Кожаров Ислам (КБР) и Архиев Адам (Чечня).

Главный судья турнира – заслуженный тренер РА по вольной борьбе Джарназ Бения.

Организатор турнира – Государственный комитет РА по физической культуре и спорту.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту