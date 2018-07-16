СПОРТ

В минувшие выходные в Стамбуле прошел традиционный «Турнир чемпионов» по трем стилям борьбы.

В турнире приняли участие около 450 юниоров и юниорок из 15 стран.

В состязании вольников в составе сборной России были призеры прошедшего в середине апреля в Смоленске первенства России Астамур Гунба, Асланбек Гварамия и Георгий Адлейба.

По итогам соревнований Астамур Гунба занял второе место, а Асланбек Гварамия – третье место в весовой категории 79 кг.

Турнир в Стамбуле считается одним из сильнейших в календаре UWW для данной возрастной категории. Для участников он был важен в плане обретения опыта выступлений за рубежом и проверки своих возможностей в конкуренции с сильными соперниками.

Напомним, что Асланбек Гварамия примет участие в первенстве мира, которое пройдет в сентябре в Словакии, а Георгий Адлейба и Астамур Гунба примут участие в первенстве Европы, которое пройдет в августе в Риме.

Спортсмены сборной России завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали и кубок за первое место в общем зачете.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту