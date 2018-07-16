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СПОРТ
В минувшие выходные в Стамбуле прошел традиционный «Турнир чемпионов» по трем стилям борьбы.
В турнире приняли участие около 450 юниоров и юниорок из 15 стран.
В состязании вольников в составе сборной России были призеры прошедшего в середине апреля в Смоленске первенства России Астамур Гунба, Асланбек Гварамия и Георгий Адлейба.
По итогам соревнований Астамур Гунба занял второе место, а Асланбек Гварамия – третье место в весовой категории 79 кг.
Турнир в Стамбуле считается одним из сильнейших в календаре UWW для данной возрастной категории. Для участников он был важен в плане обретения опыта выступлений за рубежом и проверки своих возможностей в конкуренции с сильными соперниками.
Напомним, что Асланбек Гварамия примет участие в первенстве мира, которое пройдет в сентябре в Словакии, а Георгий Адлейба и Астамур Гунба примут участие в первенстве Европы, которое пройдет в августе в Риме.
Спортсмены сборной России завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали и кубок за первое место в общем зачете.
Номер: 73
Выпуск: 3674
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту