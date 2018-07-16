СЕНСАЦИИ РУСДРАМА

На пресс-конференции гендиректор РУСДРАМа И. Хинтба поделился планами театра, подвел некоторые итоги прошедшей части 37-го сезона и ответил на пристрастные вопросы. Пристрастные – потому что без любви, без страсти писать, говорить и даже думать о театре невозможно.

– Мы активно продолжаем 37-й театральный сезон (начался сезон в конце октября 2017 года), и к этому времени на сцене РУСДРАМа уже сыграно 72 репертуарных спектакля и реализовано 18 спецпроектов, включая три шедевра проекта «Шедевры Московской сцены» – три спектакля Московского театра на Юго-Западе. К финалу сезона – а закроется он в сентябре – в копилке театра будет уже 108 сыгранных репертуарных спектаклей, – сообщил генеральный директор.

Ираклий Хинтба поблагодарил коллектив за самоотверженный труд, за желание и готовность работать в столь напряженном режиме:

– Театр не может работать периодически. Если актер не выходит на сцену хотя бы два раза в неделю, он теряет квалификацию. У наших актеров есть возможность выходить на сцену, играть, демонстрировать свое мастерство. Хорошую рабочую форму наших актеров отмечают все приезжающие к нам режиссеры. Именно работа помогает поддерживать форму – постоянные репетиции, спектакли, общение со зрителем.

Мы делаем все для профессионального роста актеров, в том числе для самых молодых – вот недавно приняли в труппу Мадлену Барциц и Тимура Кварчия. Оба они уже великолепно проявили себя в серии спектаклей, в том числе и в премьерном – «Широколобый».

Ярко и здорово работают у нас и другие молодые актеры, в частности Эмиль Петров, которого зрители запомнили в роли Алеши в спектакле «Черная курица…», а теперь еще и выпускники Театрального института имени Б. Щукина (спектакли «Игрок» и «Все мои сыновья», и оба спектакля имеют ошеломительный успех). Только вот мест в штатном расписании для молодых актеров, которых мы очень ждем и в которых очень нуждаемся, у нас пока нет… А между тем у нас в труппе всего 13 человек, и нам нужны по меньшей мере еще пять человек.

Пообещав остановиться на финансовом вопросе чуть позже, Ираклий Хинтба продолжил кадровую тему:

– Молодым мы доверяем и другие важные участки большой театральной работы. Так появились новые сотрудники в осветительном цехе. Мы обучаем их с нуля непосредственно у себя в театре. В частности, мастер-класс по искусству ставить свет провел для них один из лучших российских художников по свету, специалист Московского театра «Ленком» Евгений Лисицын. Евгений поставил свет в нескольких наших спектаклях, а его ученики уже уверенно провели спектакли «Широколобый» и «Пять вечеров» – обе эти работы со сложнейшей световой партитурой. И другую ответственную работу мы тоже с удовольствием доверяем молодым.

– Самое главное условие – чтобы каждый работающий в театре по-настоящему любил его. И хотя театральная работа вряд ли превратит нас в богачей в материальном плане, а вот богатой личностью сделает безусловно. А это имеет совсем другую ценность.

– Стоит заразиться вирусом любви к театру, и всё – ты уже болен неизлечимой болезнью, ты просто не можешь жить без театра. Именно такая любовь к театру, к тому, что ты делаешь в нем и для него, помогает легче переносить проблемы и невзгоды, с которыми неизбежно сталкивается наше общество и каждый из нас.

Касаясь финансовой составляющей деятельности театра, Ираклий Хинтба выразил надежду, что в будущем, 2019 году, для РУСДРАМа будет предусмотрено увеличение финансирования из государственного бюджета, чего, к сожалению, так и не было сделано в 2018-м несмотря на успешную работу всего коллектива:

– А между тем театр – это колоссальный имущественный комплекс стоимостью 230 миллионов рублей. Зарабатывая собственные деньги, мы имеем возможность поддерживать в надлежащем состоянии и само здание, и оборудование, которым оно оснащено. Только в прошлом 2017 году зрителями нашего театра стали 30 тысяч человек. Для сравнения: население Абхазии 240 тысяч!»

– По опыту других городов и стран, театры, которые привлекают больше зрителей, получают больше денег от государства. Естественно, что театр, который создает репутацию государства, и в самой стране и за ее пределами, должен быть поддержан. Так у наших коллег в Москве, – рассказал Ираклий Хинтба, – а у нас все наоборот. Самый посещаемый театр страны – РУСДРАМ, который выпускает больше всех спектаклей, находится на 10 месте по финансированию Фонда оплаты труда среди 25 учреждений культуры Республики Абхазия.

Ираклий Хинтба подчеркнул, что не случайно сообщает эту информацию журналистам в надежде, что она станет известна авторам мифов о небывалых суммах, которые государство якобы вкладывает в РУСДРАМ.

– Тем не менее наш театр поддерживают. Мы получаем помощь от людей, которые искренне и по-государственному относятся к происходящему в нашей стране. Они видят театр, который, повторю еще раз, создает репутацию государству и понимают, что такой театр нужно поддержать. Я благодарен Евгению Паланту, Борису Барциц и в целом компании «А-Мобайл». Благодарен генеральному директору компании «Вина и воды Абхазии» Николаю Ачба, также оказавшему материальную помощь нашему театру – и уже не в первый раз! Благодаря его поддержке нам удалось расплатиться с некоторыми долгами, в частности, мы выплатили все коммунальные платежи. Так что у театра нет никаких долгов.

И вот, наконец, наступила очередь долгожданных сенсаций. Конечно, они подавались, как экзотические блюда, по порядку. Сначала в присутствии всей труппы и режиссера Сергея Ефремова, подарившего нам в прошлом сезоне спектакль «Примадонны», Ираклий Хинтба объявил, что новая суперкомедия «Клинический случай» по пьесе главного комедиографа XX века Рэя Куни подарит зрителям просто фейерверк положительных эмоций. Премьера состоится 17 и 18 июля и, судя по тому, как уходят билеты, ожидается аншлаг. И это будет шестая (!) премьера сезона.

– Почти все актеры театра заняты в этом спектакле, а в главных ролях вы увидите Рубена Депеляна и Кирилла Шишкина, – уточнил генеральный директор и продемонстрировал журналистам новенькую афишу.

– Все два часа спектакля в зале будет безудержный смех, – пообещал Ираклий Хинтба, – и нам нужны такие спектакли. Это определенного рода психотерапия для всех нас.

– В сентябре на сцене нашего театра (это второе в этом году пришествие проекта «Шедевры Московской сцены» в Абхазии) мы покажем гениальный спектакль «Три высокие женщины» по пьесе Эдварда Олби в постановке художественного руководителя театра на Малой Бронной Сергея Голомазова, – продолжил Ираклий Хинтба. – Главную роль в этом спектакле исполняет народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии «Золотая маска», примадонна Московского академического театра имени Маяковского Евгения Симонова, в других ролях мы увидим заслуженную артистку России Веру Бабичеву и молодую актрису театра Маяковского Зою Кайдановскую – дочь Евгении Симоновой и Александра Кайдановского. Спектакль будет показан 10 и 11 сентября, и билеты уже продаются в кассах театра и офисах компании «А-Мобайл».

Ираклий Хинтба рассказал, что, увидев спектакль «Три высокие женщины» на сцене театра им. Маяковского в 2005 году, он был потрясен и долго находился под впечатлением. В то время он и мечтать не смел, что когда-нибудь этот спектакль будет показан в Абхазии. И вот это происходит, и он счастлив разделить свои чувства с сотнями зрителей в родном городе.

Ираклий Хинтба рассказал, что в данный момент он ведет переговоры с известным режиссером Российского государственного академического театра имени Е. Вахтангова Александром Коручековым о переносе на сцену РУСДРАМа спектакля «Кьоджинские перепалки», поставленного режиссером со студентами, а теперь уже выпускниками Театрального института имени Б. Щукина.

– Мы планируем открыть этим спектаклем 38-й театральный сезон. И вместе со щукинцами в нем будут участвовать и актеры нашего театра.

Но еще более сенсационным для журналистов стало сообщение И. Хинтба о том, что в начале ноября РУСДРАМ станет своего рода экспериментальной площадкой для режиссерской лаборатории Союза театральных деятелей России.

– Это абсолютно беспрецедентное событие для театрального искусства Абхазии, – подчеркнул Ираклий Хинтба. – Право на участие в проекте нам дает выигранный грант. Суть события такова: три молодых российских режиссера (имена Ираклий Хинтба пока сохранил в тайне, как и пьесы, которые уже выбраны для постановки) представят зрителям три отрывка из античной драматургии. Постановки будут осуществлены в течение недельного тренинга, и конечно, в них будут заняты все наши актеры. Результаты работы зрители увидят на сцене РУСДРАМа. Один из отрывков в 2019 году при поддержке Союза театральных деятелей России будет превращен в полноценный РУСДРАМовский спектакль.

Ираклий Хинтба заметил, что участвовать в таком проекте очень сложно:

– И только уверенность в высокой работоспособности, профессионализме и таланте наших актеров позволила нам, что называется, принять вызов.

Казалось бы, программа второй половины года перенасыщена. Но выяснилось, что это еще не все новости. Самое главное Ираклий Хинтба с видом заговорщика приберег напоследок.

И, наконец сообщил, что в декабре 2018 года на сцене РУСДРАМа состоится еще одна премьера, и это будет премьера уже 38-го театрального сезона.

Спектакль «Хаджи-Мурат» по одноименной повести Льва Толстого поставит заслуженный артист России Адгур Кове, сценографом выступит известный художник, заслуженный художник Республики Адыгея Батал Джапуа.

Молодые журналисты могут быть знакомы с этим тандемом по нескольким их совместным послевоенным работам на сцене Абхазского государственного театра им. С. Чанба.

Адгур Кове и Батал Джапуа работали в 80-х – начале 90-х годов прошлого века сначала в ТЮЗе, а потом после переименования в Русском государственном театре драмы. Батал Джапуа совмещал роли директора и главного художника театра, а Адгур Кове – с 1983 года – сначала режиссером, а затем и главным режиссером театра. Потом оба принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии.

Идея поставить такое сложное и драматичное произведение Льва Толстого, по словам Ираклия Хинтба, преследовала много лет и Адгура Кове, и Батала Джапуа и, как откровенно признался И. Хинтба, сам он тоже был болен этой идеей.

И вот во время недавней поездки в Москву они встретились с Адгуром Кове, который сегодня работает главным режиссером Орского театра драмы имени Пушкина. И все сошлось. И гениальный текст Толстого, увидевший свет после смерти автора, кавказская тема, и судьбы мастеров – режиссера и художника, их зрелое возвращение на сцену родного театра через двадцать с лишним лет, и «текучесть человеческого характера», как определял тему своей повести автор.

– Тема сложная и интересная, и 17 и 18 декабря мы представим нашего «Хаджи-Мурата» на суд абхазской публики, – сказал Хинтба.

На пресс-конференции журналисты не обошли вниманием судьбы молодых актеров-щукинцев – все хотят их видеть скорее на сцене, интересовались приездом Сергея Таратуты, и в конце концов спросили напрямую, когда же сам Ираклий Хинтба попробует себя в роли режиссера.

– Никогда! – ответил человек никогда не говорящий «никогда». – Потому что каждый должен заниматься своим делом.

Завершил пресс-конференцию И. Хинтба сообщением, что РУСДРАМ непременно примет участие в программе Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли», а также в различных международных фестивалях.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА