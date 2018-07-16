ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ ПО СОВЕСТИ, ВСЕГДА БОГАТ

Память

Говорят, что хорошие люди, живущие, на первый взгляд, тихой жизнью, оставляют на многие годы глубокие и запоминающиеся добрые следы своей деятельности. К счастью, такая категория граждан составляет основную часть нашего простого народа. Люди, которые живут и работают, соблюдая национальные традиции при любых сложных жизненных ситуациях, не теряют ценные крупицы абхазского свода народных правил.

Такая правильная позиция этих людей особо вырисовывается, когда человек покидает этот мир.

Ломия Михаил Вакилович родился в с.Арасадзыхе Очамчырского района в мае 1929 года в крестьянской семье. С малых лет он знал, что такое труд, тяжелая работа, ответственность за порученное дело. Примером, как работать в хозяйстве и вести себя в обществе, для него были его старшие родные и жизненный ценный уклад настоящего абхазского села. Сама жизнь и родители давали первые уроки семейного воспитания по Апсуара.

Маленький Миша Ломия пошел учиться в восьмилетнюю школу у себя в селе. Учеба давалась легко, потому что было огромное желание узнать побольше о всех науках и осуществить мечту стать военным или инженером.

Когда он перешел в шестой класс, началась Великая Отечественная война. Село Арасадзыхь оголилось – все мужчины ушли на фронт.

Зная ответственность, характер, взрослый взгляд на жизнь, сельчане выбирают Мишу Ломия бригадиром. Тогда каждая семья, село, район Абхазии работали на Советскую армию и победу.

Юный Михаил без лишних слов лично показывал пример в работе, которая приносила пользу в это тяжелейшее время для большой общей страны. После Победы в 1945 г. многие, приезжавшие потом в Абхазию, не верили, что этот худенький абхазский паренек, без опыта управления людьми смог выполнить хозяйственные разнарядки, которые спускались сверху. На вопрос, как ему это удавалось, отвечал, что учился жизни у отца, деда, общества и др.

Послевоенное время также требовало самоотверженной физической работы от каждого. М.Ломия, как всегда, был среди тружеников, работающих в интересах страны.

В 1949 году он женился, в том же году его призвали на военную службу, и, как он потом шутил, на время стал военным. Тогда в армию призывали на пять лет. Закончив службу в Украине, М.Ломия возвращается домой и сразу приступает к работе на шахте в Ткуарчале. Его показатели по добыче «черного золота» говорили сами за себя. Неоднократно он был награжден государственными орденами и медалями и большим количеством различных грамот.

В 1960 г., когда стали добывать барит, М.Ломия переводят в эти шахты, где он проработал до ухода на пенсию. Несмотря на тяжкий физический труд шахтера, Михаил Вакилович всегда уделял особое внимание своему сельскому родовому очагу. Все делал сам – различные ремонты, пристройки, сельхозработы и т.д. Поразительно, но в те годы сельчане сами занимались своим хозяйством, и сегодня многие читатели могут подтвердить, что сельские дворы были крепкие, богатые и аккуратные. В этом не было никакого секрета, просто сельчане работали на себя и поэтому имели все для нужд и питания. Не был исключением и дом Михаила Вакиловича Ломия. Сады давали обильные урожаи, фрукты, виноград, огороды с традиционными овощами, домашние животные – мясо, молоко. Когда к ним приходили гости, они удивлялись обилию натуральных продуктов, которыми их угощали.

Сегодня это кажется странным и неправдоподобным, но абхазские села действительно поднимали города Абхазии. Они, как крепкий фундамент, держали нашу республику от всяких привозных продуктов извне, кроме сахара, спичек, мыла, керосина, бензина.

Зная, что сельхозпродукты отличаются у Михаила Ломия натуральностью (а это отмечали все), так как он использовал традиционные методы абхазского ведения хозяйства без всякой примеси химии и различных добавок, к нему всегда домой приходили гости. Иногда даже приходили специально.

В доме М.Ломия в с.Аразадзыхе бывали такие знаменитые писатели, как Александр Твардовский, Сергей Михалков, Константин Симонов. Немало здесь побывало московских чиновников, которые приезжали по работе в Очамчырский район. Все оставались довольными гостеприимной Абхазией, хозяевами, абхазскими продуктами, застольем и, конечно, первозданной природой и райскими уголками, где находились абхазские села.

Михаил Вакилович Ломия проводил большую работу и на общественной ниве. Когда встал вопрос улучшения дороги в с.Арасадзыхе, он пошел ко всем чиновникам. Отказать заслуженному работнику никто не мог.

В 1992-1993 гг. г.Ткуарчал оказался в блокаде и Михаил Ломия, как и другие сельчане, собирал и переправлял продукты для ткуарчалцев и ополченцев.

С первых минут начала войны он верил, что Победа будет за нами. «У нас сильный дух и крепкий характер. А это уже никто сломать не сможет», – говорил он сельчанам. Это знал он с детства от старших: абхазский народ, объединившись, побеждает всегда.

Уже будучи на пенсии, Михаил Ломия любил уходить в горы, где он слышал душу родной земли, осмысливал свою жизнь, действия, сверяя их с основным традиционным и народным законом для каждого абхаза. Он понимал, что еще не все сделал до конца.

В свои 89 лет он продолжал работать на земле, не афишируя, подавал пример другим.

С женой Мадиской Чичиновной Какубава они воспитали шестерых детей (четыре сына и две дочери), стали богатыми на четырнадцать внуков и девятнадцать правнуков.

В середине июля т.г. для Михаила Вакиловича Ломия прошли библейские сорок дней – время, когда Всевышний определяет историю этого крестьянина. Нам, земным, за него стыдно не будет.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА