К ЗАВТРАШНЕМУ ЧЕМПИОНАТУ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ СЕГОДНЯ

Из мира спорта

На чемпионате мира по версии ConIFA, который в этом году проходил в Лондоне, наша национальная сборная команда заняла девятое место. Футболисты и тренеры уже давно вернулись в Абхазию, успели проанализировать турнир, все плюсы и минусы, сделать выводы, и знают теперь какую работу им нужно провести, чтобы поработать над своими ошибками. Ведь им хотелось бы достойно представить нашу республику уже на чемпионате Европы по версии ConIFA, который состоится в 2019 году. Наши футболисты поехали в Лондон как действующие чемпионы, и они хотели бы вернуть себе былую славу.

Говоря о том, почему результат нашей команды в этом году, увы, не такой радужный, тренер сборной Абхазии Беслан Гублия уже по приезде в республику рассказал мне, что ребятам не хватило подготовки. Многие команды, было видно, за год прибавили в мастерстве, и выиграла сильнейшая команда – сборная Карпаталия.

– Я не виню наших футболистов, они сделали все, что было в их в силах. Дело в том, что мы слишком поздно начали готовиться. Нужно было чаще проводить сборы, а не перед началом чемпионата. Но для того, чтобы чаще собираться, нужны финансовые средства, которых у федерации футбола Абхазии, к сожалению, нет (хотя руководство республики оказало команде финансовую поддержку, чтобы она смогла принять участие в чемпионате в Лондоне. – Э.А.). Будут деньги, и результат будет успешным, – сказал мне во время беседы Беслан Гублия.

Так получилось, что на чемпионате не было и ключевого игрока нашей сборной Анри Хагуш, защитника тульского «Арсенала», что не могло не сказаться на результате игры абхазской команды. Буквально за несколько часов до вылета он сообщил тренерам, что ему запрещают лететь в Лондон. И для команды это был большой удар. По мнению тренера, он смог бы вытянуть нашу команду…

Мы следили, практически, за всеми матчами чемпионата и держали связь, как с тренерами, так и с болельщиками, которые находились в тот период в Лондоне. Как только стало известно, что 31 мая наша сборная довольно-таки неплохо провела первую игру с командой Тибета (обыграла ее со счетом 3:0), мне сразу же удалось связаться с сотрудницей МИД Абхазии Астандой Патарая, являющейся сейчас студенткой Лондонского университета «Кингстон» (учится по специализации «Мировая практика урегулирования международных конфликтов»). Она в тот день присутствовала на этом матче. Девушка рассказала, что абхазская команда провела первую игру очень энергично и сконцентрированно, отдельно отметив тренеров команды, которые, по ее словам, всей душой переживали за исход игры, а также команду Тибета, которая тоже играла достаточно собранно и создавала много опасных моментов.

– Это был очень «живой» футбол, – рассказывала она и не могла сдержать эмоций, которые переполняли ее не только во время матча, а с тех пор, как она узнала, что чемпионат будет проходить в этом году в Лондоне, и что туда поедет наша национальная сборная.

– Этого события я ждала практически полгода, – поделилась со мной девушка, и уже после завершения чемпионата, написала мне, что, к сожалению, все игры посетить у нее не получилось из-за экзаменационной сессии и большой загруженности, но игры, которые она посмотрела, были достаточно сильными. Ребята делали все, что могли и выложились на все сто процентов. К сожалению, соперники были сильнее.

– Это футбол, поэтому многое зависит от везения, и надо быть готовыми, как к победе, так и к поражению, – отметила Патарая.

Второй матч Абхазия сыграла с командой из Карпаталии, проиграв со счетом 0:2. И третий матч с Северным Кипром должен был дать ответ, выйдет ли наша сборная из группы и продолжит ли турнир, при том, что абхазские футболисты должны были непременно победить, а соперникам нужен был ничейный результат. Но удача и здесь не улыбнулась нашей команде. Матч закончился со счетом 2:2, что означало: Абхазия не вышла из группы. Остальные игры она провела без единого поражения, и в итоге нашей команде, увы, досталось лишь девятое место.

Удалось мне пообщаться и с главным врачом Сухумской городской клинической больницы Вячеславом Абухба, который сопровождал нашу команду на чемпионате в качестве доктора (стоит отметить, что Вячеслав Фиратович давно «дружит» со спортивной медициной. Работая в центральной клинической больнице Свердловска, сотрудничал с известным клубом хоккейной команды «С.К.А. Свердловск». Потом, когда вернулся в Абхазию, совмещал хирургическую работу со спортивной медициной, работал в центральной спортивной олимпийской базе спорткомитета СССР в селе Нижней Эшере под руководством Рафаэля Вартановича Аршба. К тому же, он в прошлом был спортсменом), да и сопровождал абхазскую команду практически на всех чемпионатах, проводимых ConIFA. И я спросила у него, как он оценивает игру абхазской команды, сравнивая с предыдущими чемпионатами.

– Я оцениваю выступление нашей команды на пять баллов несмотря на то что у скептиков сложилось совершенно другое мнение, – уверенно сказал мой собеседник, отвечая на мой первый вопрос, – главное не то, какое место мы заняли, а то, что эта поездка дала нам возможность продемонстрировать Абхазию и еще больше поднять ее имидж. К тому же впервые в Лондоне шесть раз прозвучал гимн Абхазии. Когда он еще прозвучит? И нет ничего страшного в том, что наша команда заняла девятое место. Ребята сделают выводы и подготовятся к следующему чемпионату еще лучше. Скажу также, что на этом турнире нет слабых, все команды сильные. Победа дается нелегко, только самому сильному и подготовленному. Мы проиграли всего одну игру, и команда, у которой мы проиграли, стала чемпионом. Это тоже о чем-то говорит.

Говоря о физическом и психологическом состоянии наших спортсменов, Вячеслав Фиратович отметил, что серьезных травм за время чемпионата у футболистов нашей команды не было, а самое главное – моральный и психологический климат у команды – спортивный и боевой. И все это под руководством замечательных тренеров Беслана Аджинджал и Беслана Гублия, которые очень сильно переживали за своих ребят.

Воспользовавшись моментом, я спросила у него: «А была ли для спортсменов подготовлена культурная программа?». «Была, и все мы с удовольствием ознакомились с Лондоном, – ответил Вячеслав Фиратович и добавил, что это была его вторая поездка в Лондон. Ранее ему посчастливилось организовать группу поддержки борцу Денису Царгуш во время Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне.

– Все встречали нас в Лондоне на чемпионате по версии ConIFA очень хорошо, и это чувствовалось на встречах в стадионах и в неформальной обстановке, – сказал Вячеслав Фиратович, отметив также колоссальную поддержку нашей диаспоры, которая встречала и провожала абхазских футболистов и присутствовала на всех матчах. – После окончания чемпионата состоялась также пресс-конференция, где была возможность пообщаться с абхазской диаспорой в спокойной обстановке. Их интересовала жизнь в Абхазии. Мы же со своей стороны говорили: «Давайте, возвращайтесь в Абхазию, Родина ждет вас!».

Все с кем я общалась, отмечали, что на чемпионате было много аккредитованных журналистов, которые проявляли достаточно большой интерес к нашей республике. И в интервью журналистам из Голландии, Бразилии, Германии и других стран у представителей абхазской делегации и абхазских футболистов была возможность рассказать об истории и культуре Абхазии, а также ответить на интересующие их вопросы, связанные с борьбой нашего народа за свою независимость и значимость участия для Абхазии в чемпионате мира по версии ConIFA. И многие даже были заинтересованы посетить нашу Абхазию после чемпионата мира по футболу, который в этом году проходил в России.

Во время беседы Вячеслав Фиратович также поделился со мной, что руководство ConIFA во главе с президентом Пьером Андерсом и вице-президентом Дмитрием Пагава (наш соотечественник, проживающий в Швеции), отметило, что авторитет нашей сборной возрос. Были также отмечены заслуги перед Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций и Сухумской второй городской клинической больницы, которой подарили специальный кубок. Более того, благодаря данной поездке теперь любой желающий из Абхазии сможет стать членом Королевского общества филателистов. Это стало возможным благодаря контактам, которые Вячеслав Абухба установил с этим обществом, находясь в Лондоне. В дар Королевскому обществу филателистов им были преподнесены каталог и небольшая коллекция абхазских марок.

Возвращаясь к чемпионату, отмечу, что без падений не бывает и взлета. Это хорошо понимают все: и тренеры, и футболисты, и болельщики. И это значит, что теперь наша команда еще ответственнее отнесется к предстоящему чемпионату, и будет работать над своими ошибками, и будет стремиться совершенствовать мастерство, а в затем – побеждать и покорять очередные спортивные вершины.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: спортАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ