ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В последнее время на самых разных уровнях и в самых различных аудиториях очень много говорится о развитии предпринимательства в Абхазии.

Я позволю себе высказаться на эту тему. Думаю, что имею на это право, поскольку обладаю серьезным опытом в сельскохозяйственной отрасли.

К сожалению, в нашем обществе сложилось мнение, что предприниматель – это человек, занятый в сфере торговли; что называется, купли-продажи-перепродажи и связанных с этим неких посреднических услуг.

Еще одно предубеждение бытует в обществе на этот счет: предприниматель – это частный собственник, обладающий определенным капиталом, стремящийся к личному обогащению самым легким и доступным способом – опять же купля-продажа-перепродажа.

...А между тем, по моему глубокому убеждению, подобное толкование – признак полнейшего непонимания самой сути предпринимательской деятельности...

В опровержение сложившихся стереотипов достаточно сказать: предпринимательскую деятельность можно осуществить при любой форме собственности и даже не обладая ею, равно как и начальным капиталом. Пример тому – не имеющий частной собственности арендатор, берет кредит в банке...

Однако же вряд ли можно усомниться в том, что далеко не каждый способен заниматься предпринимательской деятельностью. И здесь большое значение имеет совокупность многих личных психологических качеств человека. Как показывает мировой опыт, успешными бизнесменами становятся примерно 1/10 часть из всех, пытавшихся заниматься предпринимательством. И залогом успеха считаются врожденные качества, определяющие способность ведения бизнеса, их постоянное развитие, степень обладания теоретическими знаниями и практический опыт.

Кроме того, в настоящее время огромное, решающее значение приобретает способность предпринимателя к восприятию и освоению инновационных достижений в этой сфере.

При этом формы предпринимательства могли быть самые разные: индивидуальная, семейная, арендная и многие другие, но суть предпринимательства должна оставаться неизменной – развитие, совершенствование и постоянное обновление товарного производства, ассортимента продукции; постоянный поиск сфер потребления и сбыта; стремление к исчерпывающему удовлетворению покупательского спроса; расширение видов услуг и увеличение качества рабочих мест.

Потому и получает правомерность тезис, ломающий сложившиеся в нашем обществе стереотипы в отношении предпринимательства. На самом деле, подлинное предпринимательство – это, прежде всего, производство. Подлинный предприниматель – это, прежде всего, производитель...

Предпринимательство – не только определенный вид деятельности, но и стиль хозяйственного поведения; поиск новых возможностей инновационной организации производства; умение привлекать и использовать самые разные ресурсы для достижения поставленных целей и задач.

Огромное значение также имеют и такие качества приобретателя, как умение устанавливать деловые и личные связи с партнёрами по бизнесу; обладание силой убеждения и, как принято сегодня говорить, обладать харизмой.

Это тоже важные слагаемые успеха. Крайне важными для предпринимателя являются навыки аналитического освоения рынка сбыта, иными словами, умение определить место и время для наиболее эффективного сбыта произведенной продукции.

Особенностями предпринимательства, его отличие от других форм экономической деятельности являются, прежде всего, самостоятельность в принятии решений, не противоречащая действующему законодательству; ответственность, инициативность, устремленность; умение идти на разумный риск при осуществлении тех или иных действий для достижения конечной цели – получения прибыли.

Это относится к предпринимательству в классическом его понимании.

Что же касается непосредственно Абхазии, предпринимательство у нас находится в самой начальной стадии своего развития. Его влияние на организационно-технические решения в осуществлении бизнеса, особенно налога, пока что практически не ощущается.

Так что человек, решивший посвятить себя предпринимательской деятельности, не имеет возможности овладеть необходимой суммой знаний и навыков, получить соответствующее образование, поскольку в настоящее время ни одно учебное заведение республики не занимается подготовкой кадров для осуществления предпринимательской деятельности.

Поэтому неслучайно, что из всего количества предпринимателей официально работает очень малая их часть; да и то, в основном, в сфере торговли и посреднической деятельности. Отсюда и сложившееся в обществе мнение о предпринимателях, которое упоминалось выше. В сфере производства заняты буквально единицы из предпринимательского сообщества. На мой взгляд, необходимо в самые кратчайшие сроки исправить имеющийся «перекос» посредством изменения всей экономической политики в стране, и в первую очередь, внесение значительных изменений в Закон РА «О предпринимательской деятельности».

Считаю, что эффективность рыночных отношений, степень их развития в Абхазии напрямую связаны с процессами становления предпринимательства, сети предприятий среднего и малого бизнеса. При этом одним из важнейших условий развития предпринимательства является его обеспеченность квалифицированными специалистами, способными работать в условиях рыночной экономики. На мой взгляд, решение вопроса подготовки и повышения квалификации соответствующих специалистов, обучения их «предпринимательской премудрости» в настоящее время является «ключевым», поскольку наша страна находится в стадии реформирования экономической системы, при которой эффективность экономики обеспечивается высокой степенью квалификации специалистов.

Только через цивилизованного предпринимателя станет возможен переход к нормальной рыночной культуре; так смогут заработать настоящие рыночные факторы, проявится интерес граждан к высокопроизводительному труду, их стремление радикально поменять отношение к осуществляемой трудовой деятельности; только тогда возникнут здоровая конкуренция и состязательность.

Таким образом и будут созданы условия для формирования предприимчивого человека, человека – товаропроизводителя, рачительного хозяина, собственника, активно влияющего на рыночную инфраструктуру, на процессы занятости населения, на эффективное использование имеющихся возможностей и ресурсов. Именно в осуществление этих целей и необходимы специалисты, способные при самом минимальном наличии ресурсов организовать собственное дело и сделать его успешным, определить конъюнктуру рынка, с правовой точки зрения грамотно оформить документы, необходимые для предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что стремление стать предпринимателем особенно ярко проявляется в молодежной среде. А все ли представители молодого поколения способны стать предпринимателями? Ответ на него могла бы дать статистика образования по подготовке предпринимателей. Но вся беда в том, что у нас эта система как раз полностью отсутствует и именно из-за этого предпринимательство не имеет должного развития. Создание широкого слоя предпринимателей в стране невозможно без организации процесса подготовки и переподготовки специалистов, процесса обучения людей предпринимательскому искусству. К сожалению, понимание необходимости этого слишком медленно зреет в умах руководителей соответствующих структур Абхазии.

Еще 10 лет назад группой специалистов науки и производства, в число которых входил и автор этой статьи, руководству страны был представлен проект программы по подготовке кадров для малого и среднего бизнеса. Назову основные положения данной программы:

Прежде всего, необходимо организовать в республике процесс обучения предпринимательской деятельности посредством создания соответствующего учебного заведения. При этом необходимо учесть, что организация обучения предпринимателей существенно отличается от других видов образовательной деятельности.

Главное отличие состоит в том, что результатом является не количество выпускаемых дипломированных специалистов, а число созданных ими рабочих мест и успешно функционирующих предприятий. Учебная программа должна быть ориентирована на запросы потребителей в сфере малого и среднего бизнеса.

малый бизнес является наиболее доступной и демократичной сферой деятельности. К нему обращаются самые широкие слои населения, потерявшие работу и попавшие под сокращение рабочие и служащие, домохозяйки, студенты и школьники, стремящиеся заработать на «карманные» расходы.

Малый бизнес привлекателен еще и тем, что его не так сложно организовать, на его реализацию не требуется большое количество средств. Малый бизнес наиболее чутко и оперативно реализует потребительские запросы. При этом, именно малый бизнес имеет и перспективы развития, являясь своего рода «кузницей» для более крупных форм предпринимательства. Поэтому прошедший школу малого бизнеса в дальнейшем может быть крупным предпринимателем.

Для обучения предпринимательскому делу должны формироваться разные группы.

Первая группа формируется из граждан, не имеющих достаточного представления о предпринимательской деятельности, но желающие стать предпринимателями. Для этой группы слушателей должна использоваться гибкая, модульная программа, позволяющая выбрать для себя тот режим обучения, который сочтет наиболее подходящим.

Вторая группа – выбравшие предпринимательство в качестве карьеры, но пока находящиеся на начальном этапе этой деятельности.

Третья группа – утвердившиеся в качестве предпринимателей, создавшие собственные предприятия, производящие товары и услуги, желающие повысить квалификацию и выйти на более высокий уровень в предпринимательской деятельности.

Главная цель данной программы в том, чтобы желающие заниматься предпринимательской деятельностью имели возможность освоить основы предпринимательской деятельности, получить современные представления о сущности предпринимательских, рыночных формах хозяйствования в условиях многообразия форм собственности, освоить новые технологии производства и управления предприятием.

В ходе обучения необходимо уделить особое внимание практической экономике и реальным методам хозяйствования, основанным на максимальном практическом их использовании.

Программа предназначена для оказания максимальной помощи широкому кругу начинающих и действующих предпринимателей в овладении технологией предпринимательства и рыночной культурой в целом, особенно в сфере малого бизнеса...

К сожалению, на этот проект соответствующие структуры Абхазии никак не отреагировали. А жаль. Думаю, что его реализация могла бы существенно содействовать развитию предпринимательства в нашей стране.

Как специалист в сфере сельского хозяйства, не могу не сказать несколько слов вот о чём: на мой взгляд, именно сельское хозяйство, Агропромышленный комплекс является в нашей стране сферой, благоприятной для развития предпринимательства. В этой связи полагаю, что руководством Абхазии должна быть учтена особая значимость развития сельского хозяйства, и Агропромышленный комплекс должен быть включен в число приоритетных отраслей, подлежащих финансовому и материально-техническому обеспечению со стороны государства.

К сожалению, в настоящее время село лишено каких-либо факторов стимулирования своего развития. С горечью приходится констатировать: за послевоенные годы в сельском хозяйстве не наблюдается какого-либо роста, продвижения вперед, скорее наоборот. А ведь возможности сельского хозяйства Абхазии очень велики, и сельское хозяйство является поистине жизнеопределяющей сферой для нашей страны.

Глубоко убежден, что это мнение разделяет большинство наших граждан.

Следует учесть и то, что Агропром наиболее восприимчив к рыночным отношениям, его продукция является наиболее востребованной. Именно развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве способно поднять интерес людей к крестьянскому труду, радикально изменить их отношение к земле, возродить предприимчивого сельского хозяина, компетентного и состоятельного, который, в конечном итоге, возродит и разовьет абхазское село, являющееся фундаментом абхазской государственности...

Однако необходимо учесть, что АПК наиболее уязвим к разного рода перекосам в экономике, и любые просчеты здесь могут иметь серьезные отрицательные последствия. Поэтому перевод сельскохозяйственной отрасли на рыночные рельсы требует взвешенных решений.

На мой взгляд, суть современной аграрной политики в том, чтобы предоставить крестьянину реальную возможность самостоятельно хозяйствовать и распоряжаться производимой продукцией и доходами, создать благоприятные условия развития и функционирования всех форм собственности и хозяйствования на земле.

При этом для оздоровления сельской экономики на начальном этапе надо выбрать варианты гарантированного обеспечения сельского труженика. И в этом плане неотложная задача государства заключается в выработке государственной политики и программы развития АПК, создании соответствующей правовой базы и ее эффективного функционирования, в создании учебных заведений для подготовки специалистов и предпринимателей для сельскохозяйственной сферы.

П. АЛАН, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельскохозяйственного производства науки и образования Республики Абхазия

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: П. АЛАН, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельскохозяйственного производства науки и образования Республики Абхазия