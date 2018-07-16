НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались представители всех народов бывшего Советского Союза. В этой кровопролитной войне особое мужество показали два маленьких братских народа Кавказа – абхазы и осетины, и это не пустые слова. Оба народа занимают лидирующее место по количеству героев на душу населения, и об этом ярко свидетельствует репортаж «Вестей в субботу» с Сергеем Брилевым от 18 декабря 2010 г.: «Если взять Великую Отечественную войну и количество Героев Советского Союза по национальностям, то на первом месте, конечно же, русский народ, хребет страны, вторые – украинцы, третьи – белорусы, замыкают татары и евреи. Но если составить первую пятерку по числу представителей национальности на одного своего героя, то пропорция такая. Самая героическая нация России и всего Советского Союза – кавказцы-осетины, далее кавказцы из Абхазии…».

В Абхазии хорошо известны имена Героев Советского Союза. Однако этот список далеко не полный. По данным, которые в год 70-летия Великой Победы, в 2015 г. обнародовал Патриотический клуб «Родина» (Северная Осетия), опираясь на ЦАМО РФ, еще как минимум пять представителей гордого и мужественного абхазского народа были представлены к высокому званию Героя Советского Союза, но по разным причинам вместо медали «Золотая Звезда» были награждены другими наградами. В этом списке особое место занимает Коста Миквабия, считавшийся до недавнего времени без вести пропавшим и ему посвящена данная статья.

Коста Самсонович Миквабия родился в 1913 г. в селе Меркуле Сухумского округа в крестьянской семье Самсона Тархуновича Миквабия и Мании Зосовны Зарандия, где было четверо сыновей – Коста, Баграт, Варлам и Эстат. В 1940 г. Очамчирским РВК Абхазской АССР Коста Миквабия был призван в ряды РККА. Во время Великой Отечественной войны он воевал на Воронежском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах, и за свои боевые подвиги был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.

Особо отличился командир 4-й батареи 974 зенитно-артиллерийского полка капитан Коста Миквабия 20 августа 1944 г. во время Ясско-Кишеневской операции в боях на территории Румынии. При переходе на новый рубеж колонна 974 зенитно-артиллерийского полка подверглась массированному налету вражеской авиации. В сложившейся критической обстановке капитан Миквабия проявил инициативу и со своей батареей открыл огонь по самолетам противника, грозившим уничтожением колонны. Отбивая яростные атаки авиации, батарея Миквабия рассеивала самолеты противника, так и не дав им возможности обстрела и бомбометания позиций колонны. В этом бою Коста Миквабия не покинул боевых позиций, руководил боем до конца, пока не был смертельно ранен.

Похоронили капитана Коста Миквабия у села Плугарий близ г. Яссы (Румыния).

25 августа 1944 г. командир 974 зенитно-артиллерийского полка гвардии майор Виктор Зинченко представил командира 4-й батареи капитана Косту Миквабия посмертно к званию Героя Советского Союза. Однако награда так и не была вручена родственникам ни во время Великой Отечественной войны, ни после. Все эти годы близкие не знали о его подвигах, считая его без вести пропавшим.

Так как уже нет великой страны – Советского Союза, то хочется обратиться от имени братского осетинского народа к людям, от которых зависит, чтобы имя Косты Миквабия увековечили в Абхазии.

Нужно отметить, что из четырех сыновей Самсона Миквабия и Мании Зарандия трое – Коста, Баграт и Варлам воевали на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, двое старших братьев не вернулись. Четвертый сын – Эстат по возрасту не был призван на фронт, но будучи звеньевым колхоза им. Берия Очамчирского района Абхазии, за полученный в голодный 1947 г. урожай кукурузы – 80,6 центнеров с одного гектара, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. удостоился звания Героя Социалистического Труда.

Тимур КАРДАНОВ, Северная Осетия

Номер: 73Выпуск: 3664Рубрика: обществоАвтор: Тимур КАРДАНОВ, Северная Осетия