ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У САНАТОРИЯ СМЕЦКОГО?

Санатории «Гулрыпш» и «Гулрыпш-2» – объекты историко-культурного наследия Абхазии – заброшены и разрушаются уже 25 лет. В Правительстве заговорили о списании хозяйственного комплекса зданий, построенных на территории санаториев и не представляющих культурной ценности. О дальнейшей судьбе самих памятников архитектуры речи не идет.

Комплекс полуразрушенных зданий бывшего санатория имени Ленина, известного как санаторий Смецкого в поселке Гулрыпше, и парк с субтропическими растениями на его территории, внесен в Государственный реестр историко-культурного наследия республики и охраняется государством.

Можно сказать, что Отечественная война народа Абхазии обошла санаторий стороной, но затем он стал приходить в упадок. Люди использовали его как «месторождение» стройматериалов. В ход пошла старинная французская черепица и кирпичи стен.

Русский князь Николай Смецкой купил в 1895 году 75 гектаров земли в Гулрыпше. В новых владениях он разбил субтропический парк с центральной аллеей из финиковых пальм. Здесь же, в 1902 году, он построил санаторий «Гулрыпш» для легочных больных – Белый корпус. В 1913 году открывается «Гулрыпш-2» – Красный корпус. На прилегающей территории построили электрическую станцию, водопровод, канализацию, постоянно расширялся парк, где произрастали растения, привезенные из самых разных уголков мира. Современники, пораженные великолепием санатория Смецкого, прозвали его «дворцом гигиены» и признали одним из лучших в Европе.

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Батал Кобахия, комментируя полемику о возможном списании санатория Смецкого, призвал общественность, СМИ и политиков подумать о дальнейшей судьбе памятника культуры. «Судьба его требует дальнейшего общественного обсуждения», – сказал Б.Кобахия.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс