ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Моя дружба с Абхазией началась год назад с яркого знакомства с творчеством современных абхазских поэтов. Вернувшись в Москву, я начала переводить их стихи на русский язык с радостью и вдохновением. Этим летом я вновь приехала в Апсны, чтобы встретиться с друзьями, одному из которых – замечательному поэту Сергею Агындиа – исполнилось 65 лет.

Сердечно поздравляю Сергея Арушановича и предлагаю свои переводы его стихов. Желаю крепкого здоровья и неисчерпаемой творческой радости!

НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА, член союзов писателей и журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио

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Коллектив редакции газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлению.

*** Сергей АГЫНДИА

ВРЕМЯ-ПТИЦА

Время-птица летит и летит.

Юрий Кузнецов

Вся жизнь во сне – до неба не достать,

И время-птица путь нам не покажет,

Хоть ею управляет благодать.

Замкнулся мир – и сон стоит на страже.

Проходит жизнь сквозь множество прорех,

Зерно для птицы-времени очистив.

С теченьем рек играет детский смех,

Впадая в море облетевших чисел.

Ты понимаешь, человек, о чём я?

О птице, хлеб клюющей из горсти,

О времени неузнанном и тёмном,

Способном мчаться и с ума свести

На месте ровном…

Вселенная готова нас спасти.

ЦВЕТЫ КОВЧЕГА

Армянский алфавит и письмена абхазов

Скрестили два крыла, когда раздался стон

Над Турцией немой…

И вдруг взорвался разум:

Кровавая резня…

Младенцев пантеон…

Крылатые дрожат орёл и конь небесный –

На солнце запеклись святые имена,

И вечному добру под ним уже нет места,

Но Сеятель пришёл, раздвинув времена.

Ковчег… – из лепестков.

Цветы… – из алфавита.

И к Арарату путь

Маштоца* и Дырмита**.

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*Месроп Маштоц (361/362 – 440) – создатель армянского алфавита.

** Дырмит Гулиа (1874 – 1960) – народный поэт Абхазии, основатель абхазской письменной литературы.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА, член союзов писателей и журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио