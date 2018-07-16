Главная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Моя дружба с Абхазией началась год назад с яркого знакомства с творчеством современных абхазских поэтов. Вернувшись в Москву, я начала переводить их стихи на русский язык с радостью и вдохновением. Этим летом я вновь приехала в Апсны, чтобы встретиться с друзьями, одному из которых – замечательному поэту Сергею Агындиа – исполнилось 65 лет.
Сердечно поздравляю Сергея Арушановича и предлагаю свои переводы его стихов. Желаю крепкого здоровья и неисчерпаемой творческой радости!
НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА, член союзов писателей и журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио
***
Коллектив редакции газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлению.
*** Сергей АГЫНДИА
ВРЕМЯ-ПТИЦА
Время-птица летит и летит.
Юрий Кузнецов
Вся жизнь во сне – до неба не достать,
И время-птица путь нам не покажет,
Хоть ею управляет благодать.
Замкнулся мир – и сон стоит на страже.
Проходит жизнь сквозь множество прорех,
Зерно для птицы-времени очистив.
С теченьем рек играет детский смех,
Впадая в море облетевших чисел.
Ты понимаешь, человек, о чём я?
О птице, хлеб клюющей из горсти,
О времени неузнанном и тёмном,
Способном мчаться и с ума свести
На месте ровном…
Вселенная готова нас спасти.
ЦВЕТЫ КОВЧЕГА
Армянский алфавит и письмена абхазов
Скрестили два крыла, когда раздался стон
Над Турцией немой…
И вдруг взорвался разум:
Кровавая резня…
Младенцев пантеон…
Крылатые дрожат орёл и конь небесный –
На солнце запеклись святые имена,
И вечному добру под ним уже нет места,
Но Сеятель пришёл, раздвинув времена.
Ковчег… – из лепестков.
Цветы… – из алфавита.
И к Арарату путь
Маштоца* и Дырмита**.
------------------------
*Месроп Маштоц (361/362 – 440) – создатель армянского алфавита.
** Дырмит Гулиа (1874 – 1960) – народный поэт Абхазии, основатель абхазской письменной литературы.
Номер: 73
Выпуск: 3674
Рубрика: общество
Автор: НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА, член союзов писателей и журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио