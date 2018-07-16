«ПОЛЮБИТЕ АБХАЗИЮ, КАК ПОЛЮБИЛА ЕЁ Я»

Отдых в Абхазии: отзывы гостей и туристов

Устав от сурового климата, все большее число граждан стремится погреться на солнце вне зависимости от времени года. Подыскивая направление, туристы останавливают выбор, в основном, на стране, удивительным образом сочетающей восточные традиции с высокими стандартами обслуживания. В таких странах отдых притягивает экзотической самобытностью и развитой инфраструктурой, позволяя воплотить в жизнь мечту о восточной сказке. Для некоторых туристов в последнее время более важными факторами при выборе места отдыха являются природа и возможность активного отдыха, нежели солнце и пляж. Даже те, кто планирует отправиться на традиционный пляжный отдых, готовы расслабляться на пляже только в начале отпуска. Дальше им необходима насыщенная программа, которая позволит испытать что-то новое.

В советское время поездка на море была самым желанным отпуском. Советских жителей не интересовала виза на Мальту, здесь пределом мечтаний были такие курортные города, как Одесса, Сочи и поездки в Крым и Абхазию. Абхазия и сегодня вызывает большой интерес у туристов, однако отзывы об отдыхе в Стране Души самые разнообразные.

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Заехав в Абхазию, мы сразу ощутили, что попали в другой мир, где спокойно, тихо и хорошо! Кругом горы, которые доходят до небес, а на вершинах лежит снег... Очень завораживает. На эмоциях сразу начали фотографировать деревья, цветы, пальмы. Все было очень красиво! Гранатовое дерево зацвело, кипарисы, огромные гортензии, разноцветные розы. Необыкновенное море, чистейшая лазурная вода, красивые камни. Много дельфинов, они так близко приплывают к берегу, что даже дельфинарий не нужно посещать. В общем, тихий отдых без суеты только в Пицунде. Здесь и готовят вкусно, если что-нибудь заканчивается, сразу же выносят еще. В меню столовой разнообразные соки из местных цитрусовых плодов и фруктов. Покупаем на рынке ягоды, черешню, персики, абрикосы.

Местность здесь чудесная: с одной стороны – море, с другой – сосновая роща, бамбуковая аллея. Воздух очень чистый, на улицах даже пыли нет. Когда утром открываешь окно, номер заполняется свежим воздухом и запахом цветов.

Вот приехали в Сухум. Здесь море грязное. Съездили в Кындыг на сероводородные термальные источники. На обратном пути зашли в форелевое хозяйство, заказали рыбу. Было вкусно. Ездили на озеро Рица, по пути наслаждались свежестью водопадов и Голубого озера. По дороге зашли на дегустацию меда и вин. Катались на лошадях. Это тоже оставило незабываемые ощущения. Посетили дачу Сталина, катались на катамаране по озеру Рица. И конечно же, величественные горы, захватывающие дух! В общем, Абхазия оставила у нас только положительные эмоции. За природой ехать однозначно в Абхазию! Абхазы – народ очень приветливый.

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Второй год приезжаю в Абхазию – понравилось. Больше понравилось в Сухуме. Здесь в отличие от туристических городов, люди живут своей жизнью и на тебя смотрят как на гостя, а не как на кошелек, из которого надо вытрясти больше денег. В столице народ культурнее и туристов не так много, как в Гагре и Пицунде. До Сухума море грязнее, народу полно. После Сухума – почти пустые пляжи и дороги, просто рай для любителей отдохнуть от толпы. Здесь очень красивая природа и доброжелательные люди. Спросишь, как пройти, или проехать – тебе любой покажет, расскажет, да еще и проводит. Здесь гордые старики, черноволосые белокожие стройные девушки, галантные мужчины. За две недели в Абхазии я услышала больше комплиментов в свой адрес, чем за два года в России. Все тебе улыбаются – и хочется улыбаться в ответ. Честно говоря, начитавшись гадостей в соцсетях, страшновато одной было ехать в Абхазию, но я решилась и не пожалела. Ни разу я не столкнулась ни с грубостью, ни с хамством, ни с грязными домогательствами. Про воровство пишут. Вот мой опыт: на термальных источниках забыла закрыть окно в машине, между сиденьями лежал телефон, под сиденьем сумка с кошельком и ключами от авто. Часа два плюхалась в горячих бассейнах, вернулась – все на месте. Может, просто повезло, оставлять авто с открытыми окнами без присмотра в любой стране не стоит. Не думаю, что те, кто пишет плохие отзывы, врут, просто в гостях в чужой стране надо вести себя как гость, не надо забывать об этом. Относитесь с уважением к стране, ее людям, их культуре и вы получите такое же отношение в ответ. Думаю, это правило годится для любой страны.

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Немного о поведении жителей Абхазии. Местные жители зрелого возраста ценят российских туристов, помогают с поездками, доброжелательно относятся, если что-то спрашиваешь. Но вот к молодым людям с вопросами лучше не обращаться. Очевидно, они считают россиян неизбежным злом, как других туристов, поэтому относятся соответственно.

Совершенно особый разговор – гаишники, хотя здесь их так не называют. Они повсюду, и если вы едете на своей машине, то Правила дорожного движения должны выполняться неукоснительно. Это в России можно при ограничении 60 км/ч ехать со скоростью до 80, в Абхазии нельзя. Машины с российскими номерами не оставляет «без внимания» ни один инспектор.

На рынках и объектах общепита ситуация не лучше. При обвесе или обсчёте, если ты не соглашаешься на их условия, говорят: «Не хотите, не берите», а то еще круче. В общем, обслуживания НИКАКОГО!!! Русских здесь расценивают как большой кошелек, из которого все хотят «выжать» деньги, и как можно больше. Отдельное слово о кражах. В Гудауте пошли посмотреть парк и пляж. Машину оставили возле милицейской автомашины у спуска на пляж. Приходим через час, боковое стекло разбито, сумки нет. Сигнализация не сработала. Обратились в милицию. Сумка с паспортами нашлась, а вот денег в ней уже не было. Осталось странное ощущение. Это наводит на определённые мысли.

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Чем-то покорила меня эта страна. Эмоций много, самых разных, но для меня важно фоновое ощущение ТИШИНЫ, установившей внутри во время путешествия по Абхазии. Не знаю, было ли оно вызвано местом или людьми, но мне там было хорошо.

Да, сервис и инфраструктура здесь действительно страдают. И во многих местах чувствуется отсутствие хозяйской руки – что печально, потому что архитектура и природа в Абхазии восхитительные. Но со временем все неудобства начинаешь воспринимать с улыбкой. «Это Абхазия», – примирительно повторяла наш экскурсовод всякий раз, когда мы сталкивались с какими-либо «сюрпризами». И эта фраза объясняла все. Поэтому тем, кто любит отдыхать в комфорте и не может дня прожить без Wi-Fi , лучше поискать другое место для отдыха.

Но сюда стоит съездить не только, чтобы покупаться и позагорать. На территории много природных и архитектурных достопримечательностей. Мы посетили лишь некоторые из них, проехавшись по традиционному туристическому маршруту. И увиденное лишь усилило желание познать настоящую Абхазию – не туристическую.

Наша экскурсия началась с посещения Новоафонского монастыря святого апостола Симона Кананита. Мы приехали туда ранним утром и попали на церковную службу, погрузившись в атмосферу удивительного покоя. Великолепная природа, абхазские церковные песнопения, прекрасные росписи в храме – все наполняло умиротворением, расслабляло так, что все, что до этого копилось внутри, начинало рваться наружу. И этот процесс не получается контролировать. Я не смогла отстоять службу, сбежала от посторонних глаз во двор. Потом, правда, жалела. Очень хочется вернуться туда одной, когда там будет не так много народу. Хотя бы просто посидеть на лавочке в тени деревьев и посмотреть на море и буйство зелени вокруг – парк вокруг монастыря очень красивый. Я, наверно, безнадёжный романтик. Полюбите Абхазию, как полюбила её я. Если я ещё раз выберусь в Абхазию, постараюсь поселиться где-нибудь в окрестностях Нового Афона.

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Не спорю, назвать Абхазию безопасным курортом сложно и до степенной Европы ей далеко. Но скажите мне, почему мы не слышим столь категоричные заявления после того, как узнаем о криминальных случаях, например, в Таиланде или в Турции? Ведь грабежи и убийства там тоже имеют место. Однако туристический поток туда не уменьшается, а направление считается одним из безопасных.

Просто, планируя поездку в Абхазию, нужно учитывать особенности местного отдыха. Стоит с осторожностью посещать нетуристические места республики. Понятно же, что вероятность нарваться на неприятности там гораздо больше, чем в оживленных курортных городах и поселках.

Предвижу возмущенные возгласы. Конечно, всем хочется на отдыхе расслабиться. Ничего не имею против этого, только не здесь. Для тех, кто не готов «оглядываться» и в чем-то себя ограничивать, Абхазия точно не подойдет. Отдыхать в Абхазии можно, просто здесь нужно «включать» голову, выбирать более оживленные места, не оскорблять местное население, вести себя достойно. Тогда маловероятны какие-то неприятности и проблемы.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ