ИЗ ЗАЛА СУДА

В Верховном суде Республики Абхазия на очередном судебном заседании по уголовному делу в отношении Эдуарда Адлейба защитник последнего заявил отвод всему составу суда.

Эдуард Адлейба органом предварительного расследования обвиняется в умышленном убийстве Рафика Чолакяна, покушении на убийство Людмилы Матосян, имевшего место 5 апреля 2017 года в селе Гумисте Сухумского района, и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Действия Э. Адлейба квалифицированы по части 1 статьи 99 (умышленное причинение смерти другому человеку) части 3 статьи 29, пунктами «а», «д» и «к» части 2 статьи 99 (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление) и части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия.

Дело в отношении Эдуарда Адлейба рассматривается Верховным судом Республики Абхазия по первой инстанции под председательством Романа Кварчия в составе судей Ады Касландзия и Мадины Логуа.

Заявление об отводе всего состава суда и государственного обвинения адвокат подсудимого Э. Адлейба обосновала тем, что судом ходатайство стороны обвинения о воспроизведении записи телефонных переговоров было удовлетворено в нарушение уголовно-процессуального закона, в отсутствие согласия лиц, чьи переговоры прослушивались, тогда как защита настаивала на оглашении результатов прослушивания переговоров в закрытом судебном заседании.

12 июля 2018 года в удовлетворении заявления об отводе было отказано постановлением первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Омара Берулава ввиду отсутствия предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для отвода судьи, а также запрета на данной стадии судопроизводства давать оценку промежуточным судебным актам, выносимым судом, рассматривающим дело по существу по первой инстанции. Такая оценка, согласно постановлению Омара Берулава, может быть дана по результатам рассмотрения дела в случае обжалования окончательного судебного акта в кассационную либо надзорную инстанцию Верховного суда Республики Абхазия.

В отношении Эдуарда Адлейба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данной стадии судебного разбирательства проходит исследование материальных и иных доказательств стороной обвинения.

Пресс-служба Верховного суда РА

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия