ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Саммит НАТО, который проходил в Брюсселе 11-12 июля, призвал Россию вывести силы из Молдавии, Украины и Грузии.

Политической провокацией назвал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призыв НАТО вывести российские войска из Грузии, Молдавии и Украины, сообщает РИА Новости.

Коротченко отметил, что ВС России нет нигде из вышеназванных стран, кроме Приднестровья, где их присутствие санкционировано международным мандатом, поэтому основания выводить их оттуда сегодня нет.

«Это – политически ангажированные заявления, в очередной раз демонстрирующие недружественное отношение блока НАТО к России. Нападение Грузии на российских миротворцев в 2008 году создало новую политическую реальность, в результате которой Абхазия и Южная Осетия стали новыми независимыми государствами, и этот вопрос закрыт. Что касается Украины, то наших войск там нет, а Крым является неотъемлемой частью РФ», – сказал Коротченко.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета