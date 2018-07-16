О ЖЕНЩИНЕ-ВОИНЕ, СМЕЛОЙ И ХРУПКОЙ, ПРОМОЛВИМ МЫ СЛОВО

АИААИРА – 25

Женщина и смертоносное оружие в ее руках. Это – противоестественно. Но жизнь нередко все решает по-своему. Хрупкие, нежные, заботливые, всеумеющие женщины стали рядом с мужчинами в борьбе абхазского народа за свою свободу, независимость, за право самим определять свою дальнейшую судьбу.

Присутствие женщин на войне удваивало силы мужчин, мужество, проявляемое ими, вдохновляло мужчин. Женщины были ангелами-хранителями, оберегающими своих братьев, пытающимися отвести от них беду.

О женщинах – участницах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов говорят их друзья-однополчане:

Олег Шакрыл, Гумистинский фронт:

– Во всех войнах, со времён древней Абхазии, воевали наши женщины. И дух поднимали, и стыдили. Но, конечно, женщины не должны принимать участие в войнах.

Батал Шакрыл, Гумистинский фронт:

– Я сейчас вспомнил Таню Кочиеву. Какая отважная была девочка. Глядя на неё, мужчинам стыдно было отступать.

Виталий Читанава, Гумистинский фронт:

– Женщины в боях проявляли такую отвагу, какой многим мужчинам не дано было. Иной раз, когда уже, вроде, невозможно было идти вперед, женщины рвались и увлекали нас за собой. Я всегда удивлялся хрупким девушкам, вставшим рядом с братьями и друзьями, которые в нужный момент поднимали мужчин.

Я благодарен всем женщинам, которые стояли рядом с мужьями и братьями.

Зураб Тыркба, Гумистинский фронт:

– Когда женщины стоят рядом со своими мужьями и сыновьями, это для всех большая моральная и политическая поддержка. А как отчаянно боролись, рвались вперёд в Шромском бою наши девчонки… Такими были наши мамы и сёстры, потому мы и выиграли эту войну.

Зураб Тиркия, Гумистинский фронт:

– Каждая женщина, которая была на войне, уже герой. Я считаю, что они заслужили памятники при жизни. У некоторых мужиков не хватило духу воевать, а они смогли. 3-4 июля была операция – отвлекающий маневр на Нижнеэшерском мосту. Сильнейший обстрел из всех видов оружия, много раненых. Наши девушки – Инга Дбар, Мадина Дасания, Виолетта Томасян и другие неоднократно переносили через мост раненых, сами получали ранения, но не сдавались.

Тамаз Цахнакия, Гумистинский фронт:

– Я не смогу подобрать те слова, которые девочки наши заслужили. Но, наверное, войну выиграли именно они. Женщина должна быть в тылу, а не на передовой. Но, находясь на войне рядом с женщиной, мужчина иначе себя ведет.

Рауль Смыр, Гумистинский фронт:

– Война – не то место, где женщины должны быть, но без них было бы невозможно. Мы их воспринимали как родных сестёр. Они кормили, поили, вытаскивали раненых, перевязывали, а если была необходимость, брали в руки оружие. Я считаю их героями – они находили в себе силы, не испугавшись, пойти с нами, мужиками, вперёд. Мы старались не брать своих девочек-санинструкторов в бой, держали их на определённом расстоянии, дотаскивали до них раненых, а дальше они делали своё дело. Так мы их берегли, но в сражении на Ахбюке им пришлось подняться вместе с нами и участвовать в бою.

Вообще, Ламара Чамагуа, Зина Кове, Лионелла Топуридзе, все наши девочки сделали для Победы очень многое и даже непосильное для себя.

Федор Сакания, Гумистинский фронт:

– Равных по духу им не было.

Эдуард Пантия, Гумистинский фронт:

– Конечно, присутствие женщин поднимает дух. Тем более что с нами были такие медсёстры, рядом с которыми нельзя было проявлять слабость. Тали Джопуа, Надя Ашуба… Мужики здоровые убегали, а они их останавливали. Когда такое увидишь, ни за что не проявишь слабость.

Беслан Накопия, Гумистинский фронт:

– Женщины-воины, безусловно, заслуживают бесконечного уважения за их мужество. Роль их велика. Они вдохновляют мужчин-бойцов.

Анатолий Ласария, Гумистинский и Восточный фронты:

– Я думаю, женщинам не место на войне. Но они проявили столько героизма! Больше, чем некоторые из нас – мужиков.

Из Турции приехали четыре девушки-абхазки, чтобы помочь своей Родине, попавшей в беду, и воевали рядом с нами. Им было по 16-17 лет. Одна из них, Биргюль, осталась здесь, остальных забрали обратно в Турцию их родители. Биргюль прошла с нами всю войну. А санинструктор Нана Акаба, оказывая мне первую помощь, пыталась своим штык-ножом вытолкнуть торчавшую из моей головы пулю. Вот такие они бесстрашные, наши девочки!

Эдуард Кобахия, Гумистинский фронт:

– Наши медсёстры. Я о них вспоминаю с восхищением.

Преклоняюсь перед ними. Практически с первых дней войны, уже на Красном мосту в Сухуме, они стояли рядом с нами. Тали Джопуа, Марина Барциц, Надя Ашуба, Мзия Квинадзе, Тина Пагава… Они были не только медсестрами, они стали для нас родными сестрами и боевыми друзьями. О них можно говорить бесконечно, с уважением и любовью.

Аслан Квициния, Восточный фронт:

– По природе понятия «женщины и война» плохо сочетаются. Но как проявили себя наши девочки на этой войне! Уму непостижимо. Порой они нас заставляли выйти из укрытия, поднимали в бой. Каждый сгорел бы со стыда, если бы оказался позади. Вот таким стимулом были для нас наши женщины.

А после войны, что они вынесли, когда взяли на себя все тяготы жизни в период тяжелой блокады. Представляю себе Люду Чачба, Тому Кокоскир, их безропотность, терпение. Эти тачки на Псоу.

Вячеслав Дзадзамия, Восточный фронт:

– Женщина-воин вселяет силу духа и стремление во что бы то ни стало победить. Велика её роль на войне.

Рубен Джопуа, Восточный фронт:

– Война – не женское дело. Но я преклоняюсь перед нашими сёстрами, жёнами, матерями, которые стояли рядом с нами. Их присутствие, их боевой дух зажигал нас, давал силы даже в самые трудные моменты. Спасибо вам, Лиана Цвижба, Ламара Дочия, Лариса Чан-оглы, Ирина Ашуба!

Нугзар Джинджолия, Восточный фронт:

– Перед лицом опасности рядом с нами встали наши сёстры, жёны, матери… Они убедительно доказали, что женщина может быть отличным воином, на которого хочется равняться. Мы знаем наших героических женщин-воинов, своим бесстрашием приводивших в ужас врагов.

Низкий поклон им, нашим храбрым сёстрам!

Тамаз Анкваб, Гумистинский фронт:

– Рядом с женщиной чувствуешь себя сильнее, увереннее, смело идёшь в бой и не страшишься ничего.

Наши боевые подруги – медсёстры Мадина Джения и Жанна Квициния на своих хрупких плечах выносили с поля боя раненых, оказывали им первую помощь и вселяли уверенность в счастливом будущем. Помню, как в заброшенном доме мы увидели пианино. Кто-то заиграл. Под звуки инструмента, под песни и смех мы пошли в пляс, радуясь близкой Победе и встрече с родными. Конечно, инициаторами веселья были наши девочки-сестрички, как мы их называли.

Валико Гарцкия (Джанелидзе), Гумистинский фронт:

– Всё, что делает мужчина, делает во имя любви к женщине – матери, жене, сестре… Но коль уж случилась война, участие женщин в войне тоже становится необходимостью. Они стреляют, занимаются ранеными, поддерживают нас морально, помогают своим братьям, мужьям, отцам, сыновьям.

Зураб Гунба, Гумистинский фронт:

– Можно сказать, что мы, мужики, брали пример с женщин. Они делали огромную, непосильную работу. Трудно описать их подвиги. Нужно было иметь большое мужество, чтобы делать все это. Вместе с нами они взбирались на горы, шли по минным полям.

Батал Джапуа, Восточный фронт:

– У абхазцев издревле было принято, чтобы женщины воевали наравне с мужчинами. Мы за женщиной признаём право воевать рядом с братьями. Восточный фронт. Марина Аршба. Она на самом деле женщина-воин. Кама Ласурия – воин настоящий. Они отличились. Не только потому, что у них такие качества, но ещё и потому, что рядом с ними встали мужчины настоящие, помогали во всём. Но когда женщин-воинов много, это плохо. Значит, с мужчинами что-то не так.

Беседовала Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Апсны»

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: обществоАвтор: Беседовала Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Апсны»