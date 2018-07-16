БЕСЛАН АГРБА: «СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА – ЗАСТАВИТЬ ПОЛИТИКОВ ГОВОРИТЬ ЯЗЫКОМ ЭКОНОМИСТОВ»

Московская абхазская диаспора

Основное направление работы Региональной общественной организации (РОО) соотечественников из Абхазии «Московская абхазская диаспора» – создание единства и взаимопомощи среди соотечественников за пределами Родины. Являясь объединяющей платформой абхазских соотечественников в Москве, диаспора организовывает праздничные встречи и культурные вечера, поддерживает связи со студенчеством, помогает в организации выставок и презентаций абхазских талантов, старается поддерживать различные творческие проекты абхазской молодёжи. В 2011 году правление общественной организации «Московская абхазская диаспора» возглавил Беслан Родионович Агрба.

Беслан Родионович Агрба родился в 1959 году в Сухуме. В 1982 году окончил Московский энергетический институт, освоив специальность «инженер-теплофизик», а в 1989 году – аспирантуру ФТИ имени Ф. Дзержинского. После аспирантуры два года работал директором молодежного центра абхазской культуры «АПСНЫ». В 1993 году создал первый успешный бизнес-проект ЗАО «НПЦ Олтон», который в 1997 году реформировался в торгово-производственную компанию бренда «Мистраль». Сегодня является президентом компании по производству и дистрибуции бакалейных продуктов «Мистраль» и винного дистрибьютора «Мистраль-Алко».

Беслан Агрба – меценат, поддерживающий проекты деятелей абхазской науки и культуры. Он является одним из учредителей благотворительного фонда «Абхазский общественный фонд развития Амшра», созданного в 2010 году, который осуществляет деятельность, связанную с поддержкой социальных, экономических, культурных, образовательных проектов. За 9 лет существования фонда были реализованы десятки интересных проектов. Многие из них очень популярны, но не всем известно, что в самом начале им дал «путёвку в жизнь» фонд «Амшра». Этот абхазский фонд помогает активным людям воплотить свои идеи и добиться высоких результатов. Беслан Агрба инициировал и финансировал разработку программы экономического развития Абхазии «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года».

С 2009 года фонд (лично Беслан Агрба) поддержал 70 социальных проектов.

В начале июня в Сухуме прошёл Национальный форум «Стратегия Абхазии – 2025», который был также инициирован РОО «Московская абхазская диаспора» при поддержке и участии Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Газета «Республика Абхазия» обратилась к Беслану Агрба с предложением дать интервью, поделиться своими впечатления о прошедшем Форуме и о своих политических взглядах на предстоящую предвыборную кампанию руководства в Абхазии.

– Беслан Родионович, как возникла идея проведения форума и как Вы оцениваете его итоги? Оправдались ли надежды, которые возлагали на это мероприятие?

– Идея проведения форума принадлежит нашему земляку Иналу Ардзинба. Он знал, как проводить подобные мероприятия, так как имел опыт работы в государственных структурах России. Активу нашей диаспоры – Инне Барчан, Дауру Барганджия, Руслану Хагба, Валерию Кобахия – эта идея очень понравилась. Потом я озвучил её Олегу Барциц, Гарри Делба, Мусе Экзекову, Атануру Акусба, им она тоже понравилась. Тогда мы в диаспоре начали ее обдумывать, пока не пришли к тому, что получилось. А понравилась идея, наверное, потому, что все мы очень верим в силу убедительности экспертов, в профессионализм, в развитие. Мы очень рассчитывали, что в открытом диалоге сумеем достучаться до заинтересованных активных граждан и сумеем перевести дискуссии из довольно жесткой критики прошлого и настоящего, в конструктивное обсуждение будущего. Другими словами, убедить всех не только критиковать, но и думать и говорить о том, что же надо делать и как делать, чтобы стало лучше. Чтобы стало больше рабочих мест, больше денег в бюджете, больше возможностей для развития.

Во-первых, мы хотели сделать более конструктивными общественные дискуссии о проблемах и задачах, стоящих перед Абхазией. Во-вторых, на форуме мы собирались еще раз представить программу «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года». Честно говоря, судьба «25 шагов» меня тревожит. Над этой программой мы долго и честно работали совместно с Министерством экономики Абхазии, в ней есть очень много грамотных предложений по развитию. Однако программа не работает. Мы надеялись, что после форума эта ситуация могла бы измениться.

В-третьих, мы считали, что необходимо укрепить связи между абхазской диаспорой в Москве и гражданами, проживающими в Абхазии постоянно. Среди представителей диаспоры есть много людей, готовых откликнуться и поучаствовать в улучшении жизни страны, особенно среди молодежи. С другой стороны, в Абхазии есть много граждан, которые хотят, могут и занимаются созидательным трудом. Думаю, излишне объяснять, насколько полезно более интенсивное общение между первыми и вторыми. Нам также хотелось, чтобы с диаспорой поближе познакомились представители нашей власти. Чтобы они поняли, какой значительный ресурс «зарыт» в нашей диаспоре: кадровый, инвестиционный, образовательный, лоббистский. Эти люди защищают и будут защищать интересы Абхазии по всему миру.

Мы часто сетуем на то, что нам не хватает денег, чтобы страна зажила по-новому. Но это не главное препятствие. Для изменений нужны ясные идеи и цели, и люди, которые готовы и могут их реализовать. Таких людей много и в Абхазии, и в диаспорах. Мы хотели, чтобы они узнали друг друга поближе.

– Чем отличается ваша программа от программы, разработанной Центром стратегических исследований при Президенте РА? Ведь и в ней была разработана национальная цель по развитию экономики Абхазии.

– Коллектив ЦСИ, на мой взгляд, выполнил очень серьезную работу по описанию видения будущего Абхазии. Намечены цели. Однако я не увидел там исследованного и рассчитанного ресурса, а также описания действий, за счёт которых можно реализовать эти цели. То есть описаны точка «А», в которой Абхазия находится сейчас, и точка «Б», к которой она должна прийти через 5 – 10 лет. Но не представлен путь между этими точками. Наша программа больше о развитии экономики, в ней как раз и намечены конкретные шаги, конкретный путь между этими точками. В этом их главное отличие.

Возможно, в задачи авторов программы ЦСИ это и не входило. К сожалению, мы не провели обсуждение этих вопросов с коллективом ЦСИ, которое помогло бы внести большую ясность, и мы смогли бы избежать некоторое взаимное недопонимание. Это упущение обоих коллективов, но больше наше.

– Беслан Родионович, некоторые граждане Абхазии считают проведение форума началом предвыборной президентской кампании. Почему у них сложилось такое впечатление?

– Такое впечатление вполне могло сложиться, потому что помимо экспертов, на форум мы пригласили выступить и политиков. Сделали это осознанно. Изначально мы задумывали форум как классический – с пленарным докладом, выступлениями экспертов, рассказывающих о мировых тенденциях и практиках. Однако затем решили попробовать смешать формат классического форума с выступлениями политических и общественных деятелей, подобно тем, что проходят во время внутрипартийных выборов – праймериз в Америке. Через год нам всем предстоит голосовать за одного из кандидатов, хочется выбирать кандидата осознанно, основываясь на его программе и конструктивных предложениях, не столько даже политических, сколько экономических. Поэтому мы предложили выступить на форуме тем, у кого в той или иной мере есть лидерские, возможно, президентские амбиции. Аслан Басария был лидером партии «Айнар», Аслан Бжания – лидер оппозиции, Леван Микаа недавно создал общественное движение и так далее. Предложение выступить было сделано ещё Беслану Эшба, но он отказался по некоторым причинам личного характера. Хотелось послушать, что эти люди думают об экономике Абхазии, о дальнейшем её развитии. Откровенно говоря, это очень сложная задача – заставить политиков говорить языком экономистов, думаю, что немногие из действующих политических лидеров в мире с ней бы справились. Но делать это необходимо, в том числе и для того, чтобы политики понимали, что на встрече с избирателями им могут и должны задавать такие вопросы: «Если вы станете руководителем страны, что вы будете делать? Только ответьте, пожалуйста, конкретно».

У нас небольшая страна, и те, кто считает себя достойным взять на себя эту ответственность перед народом, должны продумать все заранее и идти на выборы с ясной программой, понятными и озвученными подходами в формировании команды (вплоть до главных персоналий). Мне лично хочется голосовать за такого лидера. – Если не секрет, поделитесь Вашим видением, какими качествами и каким характером должен обладать руководитель нашего государства?

– Это должен быть порядочный, мудрый, образованный человек с сильным характером и лидерскими качествами. Он должен суметь сплотить вокруг себя профессиональную команду, преданную одной цели – благополучию и развитию Абхазии, ее народа. Это, наверное, главное. Он и его команда должны убедить население воспринимать реформы, например, что за электричество необходимо платить адекватные деньги. Он должен преодолеть активное сопротивление немалой части общества, которая лишится возможности нарушать закон в широком смысле этого слова. Побороть коррупцию, организованную преступность, смерть на дорогах и многое другое, о чем вы знаете лучше меня. Но чем дольше он будет идти по этому пути, тем легче ему будет в дальнейшем. Как только люди начнут верить власти, ей будет легче реализовывать преобразования. Этот закон работает во всех сферах жизни: от бизнеса до искусства и спорта.

Наверное, звучит немного идеалистично. Однако пример других стран показывает, что такое случалось, и не раз. Хочется, чтобы и мы сумели.

– Беслан Родионович, есть ли кандидат в президенты РА, который Вам импонирует?

– До выборов еще год, я не знаю пока ни одного кандидата в президенты. Если хотите спросить, есть ли среди политических фигур, которые с высокой долей вероятности будут баллотироваться в президенты, кандидат, которого бы я, безусловно, поддержал, то – нет. Такого кандидата пока нет.

– Как Вы оцениваете итоги форума? Удалось ли достичь поставленных целей?

– Не знаю, время покажет. Мало кто из участников сам позвонил и одобрил, все хвалили форум, но только в ответ на прямой вопрос. По моему опыту, это признак того, что не все получилось, как хотелось. Было несколько интересных выступлений экспертов. Александр Идрисов, на мой взгляд, за 10 минут крупными мазками описал все, что нам надо. Гарри Делба очень интересно и доходчиво рассказывал о Программе. Кроме того он помог в модерации форума, за что я ему очень благодарен. Были интересные мысли и идеи в выступлениях отдельных спикеров.

Как я уже говорил, мы хотели решить сразу несколько задач на этом мероприятии. Оказалось непросто. Доклады экспертов об общемировых тенденциях в сочетании с последующими выступлениями спикеров на очень разные темы, конечно, утомили аудиторию, ослабили концентрацию внимания. Стало понятно, что провести одновременно классический экономический форум и что-то вроде политического праймериза, очень непростая задача. Но мы шли на это сознательно. Это наш первый форум, трудно с первого раза избежать ошибок. К следующему форуму постараемся доработать формат.

– Беслан Родионович, на Ваш взгляд, может ли московская диаспора объединиться с абхазскими диаспорами других городов и стран для оказания материальной помощи республики? К примеру, вместе выкупить и восстановить объекты Сухума, без которых этот город невозможно представить: гостиницу «Абхазия», причал с рестораном «Амра», здания железнодорожного и морского вокзалов, здания платформ «Гума» и «Кяласур»?

– Мне сложно говорить от лица всей диаспоры, еще сложнее предполагать, захотят ли объединиться несколько диаспор из разных городов и стран, чтобы оказать материальную помощь республике. Честно говоря, сейчас мне это представить довольно сложно.

Могу сказать свое мнение. Мне кажется не совсем правильным, когда частные лица оказывают прямую материальную помощь государству. Это признак того, что государство с его колоссальными возможностями само не справляется со своими задачами. Я сам это делаю довольно неохотно (когда-то покупал автомобили «скорой помощи», автомобили для МВД, участвовал в сборе средств на восстановление парка). Поэтому инициатором сбора средств на восстановление «визитных карточек» города я не буду. Однако если такое движение возникнет, я, конечно, внесу свою лепту.

Лично мне кажется, более правильным и понятным помогать тем, кто стремится развиваться, улучшать свою жизнь и жизнь вокруг себя. Этим объясняется и характер моей благотворительности. Фонд «Амшра», программа «25 шагов», форум «Стратегия-2025» – все эти начинания направлены на развитие. Все остальное я делаю по необходимости, к примеру, невозможно было не проводить достойно Фазиля Искандера, не сделать ему памятник на могиле.

Я говорил уже эту мысль, но повторю. Я убежден, что дело не в деньгах, а в людях. Успех нашей страны, то есть наш успех, зависит в первую очередь от нас самих, от нашей честности, образованности, силы, старания, твердости, наличия ясного видения будущего нашей страны и народа, желания это видение осуществить.

– Спасибо за интервью.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Москва – Сухум

Специально для газеты «Республика Абхазия»

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ