Состоялось очередное, предпоследнее заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Первым обсуждался законопроект «Об общественных объединениях», принятый во втором чтении. В нем, в частности, подчеркивается, что общественные организации создаются в целях защиты экономических, социальных прав и свобод, развития активности граждан, охраны здоровья и жизни людей и т.д. Но Законом запрещается создание и деятельность общественных объединений, целью которых является насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, а также запрещается создание формирований с военизированной структурой, специальными знаками отличия, формой, оружием... Запрещается также деятельность любых незарегистрированных общественных организаций.

После долгих споров, обвинений и обид друг на друга, о чем рассказывать просто не хочется и не имеет смысла, а можно только вспомнить фразу, что в споре рождается истина, депутаты во втором чтении приняли проекты двух Законов – «О патентной системе налогообложения» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности». И будем надеяться, что разработанные Министерством по налогам и сборам эти законопроекты, как утверждалось на заседании сессии, не станут обременительными для налогоплательщиков, особенно мелких предпринимателей.Пожалуй, единственный Закон, который не вызвал дискуссий и был принят в первом и окончательном чтении, это – «О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.». В Законе говорится, что в «целях увековечения подвига в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. настоящим Законом устанавливается статус Знамени Победы». Знаменем Победы является Государственный Флаг, водруженный Вооруженными силами РА на границе с Грузией по реке Ингур 30 сентября. Сегодня Знамя Победы хранится в Министерстве обороны Абхазии, и как указано в Законе, оно будет находиться «на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения».

Рассматривая проект Закона (принят в первом и окончательном чтении) «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», депутаты окончательно утвердили, что 30 сентября называется Днем Победы и Независимости. Напомню, что вокруг этих двух слов в нашем обществе было много дискуссий. Не было бы Победы, не было бы полноценной Независимости, они обе заложили основы современной абхазской государственности, отмечалось на заседании.

В первом и окончательном чтении были внесены поправки в Закон «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов». Одна из поправок касалась переименования Закона, который теперь называется «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет».

Во втором чтении, внеся изменения в Уголовный Кодекс Республики Абхазия, депутаты ужесточили санкции за преступления, совершенные против несовершеннолетних детей, в частности, увеличены сроки наказания за педофилию и иные действия сексуального характера.

Тайным голосованием депутаты решили кадровые вопросы Контрольной Палаты. Они избрали: на должность заместителя председателя палаты Зураба Шаликоевича Отырба, на должности аудиторов – Заура Кибеевича Адлейба, Беслана Юрьевича Торчуа, Беслана Аркадьевича Квициния. Все они уже работали в Контрольной палате на этих же должностях и ныне были переизбраны в связи с истечением пятилетнего срока их полномочий, при этом они предварительно прошли конкурсную комиссию.

Депутаты Парламента приняли Постановление о своем уходе на летние каникулы с 1 августа по 6 сентября. Но перед отпуском они проведут еще одно заседание сессии, чтобы доработать наиболее срочные законопроекты.

Депутаты рассмотрели и некоторые другие вопросы.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА