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16.07.2018
Номер: 73
Выпуск: 3674
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НА ПРАЗДНИКЕ ФУТБОЛА
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.
«Это грандиозный спортивный праздник. Мы не можем не порадоваться за нашего соседа, нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне. Сборная России выступила на нем достойно и оправдала надежды болельщиков. Уверен, что рано или поздно и наша сборная станет участником этого главного события мирового футбола», – прокомментировал глава государства.
Номер: 73
Выпуск: 3674
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс