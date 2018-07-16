НА ПРАЗДНИКЕ ФУТБОЛА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

«Это грандиозный спортивный праздник. Мы не можем не порадоваться за нашего соседа, нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне. Сборная России выступила на нем достойно и оправдала надежды болельщиков. Уверен, что рано или поздно и наша сборная станет участником этого главного события мирового футбола», – прокомментировал глава государства.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс