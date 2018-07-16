Завершен первый этап реставрации павильона Абхазии на ВДНХ

Торговый представитель РА в РФ Олег Барциц и руководитель МКДЦ РА Олег Лакоба ознакомили Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в РФ Игоря Ахба, председателя правления Московской абхазской диаспоры (МАД) Беслана Агрба и членов правления МАД с результатами реставрационных работ на фасадах павильона Абхазии.

Олег Барциц отметил: «Завершен первый масштабный этап реставрации павильона Абхазии на ВДНХ. Впереди серьезная работа по приспособлению к современному использованию и наполнению культурно-выставочного центра нашей страны.

Согласно предварительной концепции, профильные министерства и ведомства должны принять в этом самое непосредственное участие, представив свое видение и предложения».

Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба с удовлетворением отметил высокое качество реставраций и поблагодарил МКДЦ РА за проделанную работу.

Председатель правления МАД Беслан Агрба подчеркнул большую значимость культурно-выставочного центра Республики Абхазия на ВДНХ и подтвердил готовность Московской абхазской диаспоры активно участвовать во всех мероприятиях центра.

Пресс-служба Московской абхазской диаспоры

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Московской абхазской диаспоры