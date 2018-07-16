ОБРАЩЕНИЕ

Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов «АРУАА» к Народному Собранию – Парламенту и Правительству Республики Абхазия

В связи с решением правительства Грузии о создании «санкционного списка Отхозория-Татунашвили» и необоснованным применением его в отношении к ветеранам войны и другим известным общественным и политическим деятелям Абхазии с последующими для них ограничениями мы со своей стороны предлагаем в ответ на решение грузинского правительства принять аналогичный список «А. Хишба – Д. Сигуа» – по имени людей, убитых и похищенных по заданию спецслужб Грузии, со всеми вытекающими последствиями для обозначенных в нём лиц.

Считаем, что выбранный грузинской стороной путь «санкционных списков» не имеет ничего общего с усилиями международного сообщества по выработке мер доверия и еще больше осложняет ситуацию, ставя в тупик международных посредников. Санкции и блокаду не впервые испытывать нашему народу. По просьбе и настоянию Грузии все страны Евросоюза уже более 20 лет держат наш народ в блокаде, отказывая в праве на свободное передвижение и развитие.

Данный список просим рассмотреть в ближайшее время как вынужденную ответную меру на действия грузинской стороны.

Предлагаем в наш проект списка «А. Хишба – Д. Сигуа» включить следующих граждан Грузии, причастных, по нашим данным, к военным преступлениям, геноциду и террористической деятельности:

1. Ахалая Бачо – экс-министр МО Грузии.

2. Ахалая Сосо – экс-начальник оккупационной военной полиции.

3. Батиашвили Ираклий – экс-министр МГБ Грузии.

4. Бигвава Славик – лидер диверсионно-террористической группы «Лесные братья».

5. Булискерия Автандил – член диверсионно-террористической группы.

6. Гамисония Роберт – член диверсионно-террористической группы.

7. Гогава Заза – бригадный генерал, экс-начальник объединенного штаба ВС Грузии.

8. Голандзия Бежан – сотрудник МВД Грузии.

9. Ираклий Окруашвили – экс-министр обороны Грузии.

10. Какулия Заза – сотрудник МВД Грузии.

11. Кардава Мегис – экс-сотрудник МО Грузии.

12. Каркарашвили Георгий – экс-командующий грузинской армией, генерал.

13. Кезерашвили Давид – экс-министр обороны Грузии в 2008 г.

14. Китовани Тенгиз – экс-министр обороны Грузии.

15. Курашвили Мамука – бригадный генерал, командующий миротворческими операциями объединенного штаба ВС Грузии (озвучил необходимость зачисток в Цхинвале).

16. Лакаев Юсуп – террорист.

17. Мерабишвили Вано – экс-министр МВД Грузии.

18. Ноирашвили Давид – бригадный генерал, заместитель начальника штаба ВС Грузии, награжден высшей наградой «Святого Георгия-Победоносца» за войну в 2008 г.

19. Пониава Емзар – член диверсионно-террористической группы.

20. Саакашвили Михаил – экс-президент Грузии.

21. Самушия Алик – член диверсионно-террористической группы.

22. Топурия Бесик – сотрудник МВД Грузии.

23. Харчилава Омар – член диверсионно-террористической группы.

24. Чангелия Манучар – экс-сотрудник МВД Грузии.

25. Шаматава Роман – экс-сотрудник МВД Грузии.

26. Шенгелия Давид – лидер диверсионно-террористической группы «Лесные братья».

Принято Высшим советом РОО «АРУАА»

13 июля 2018 года

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Принято Высшим советом РОО «АРУАА»