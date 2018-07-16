Главная
ОБРАЩЕНИЕ
Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов «АРУАА» к Народному Собранию – Парламенту и Правительству Республики Абхазия
В связи с решением правительства Грузии о создании «санкционного списка Отхозория-Татунашвили» и необоснованным применением его в отношении к ветеранам войны и другим известным общественным и политическим деятелям Абхазии с последующими для них ограничениями мы со своей стороны предлагаем в ответ на решение грузинского правительства принять аналогичный список «А. Хишба – Д. Сигуа» – по имени людей, убитых и похищенных по заданию спецслужб Грузии, со всеми вытекающими последствиями для обозначенных в нём лиц.
Считаем, что выбранный грузинской стороной путь «санкционных списков» не имеет ничего общего с усилиями международного сообщества по выработке мер доверия и еще больше осложняет ситуацию, ставя в тупик международных посредников. Санкции и блокаду не впервые испытывать нашему народу. По просьбе и настоянию Грузии все страны Евросоюза уже более 20 лет держат наш народ в блокаде, отказывая в праве на свободное передвижение и развитие.
Данный список просим рассмотреть в ближайшее время как вынужденную ответную меру на действия грузинской стороны.
Предлагаем в наш проект списка «А. Хишба – Д. Сигуа» включить следующих граждан Грузии, причастных, по нашим данным, к военным преступлениям, геноциду и террористической деятельности:
1. Ахалая Бачо – экс-министр МО Грузии.
2. Ахалая Сосо – экс-начальник оккупационной военной полиции.
3. Батиашвили Ираклий – экс-министр МГБ Грузии.
4. Бигвава Славик – лидер диверсионно-террористической группы «Лесные братья».
5. Булискерия Автандил – член диверсионно-террористической группы.
6. Гамисония Роберт – член диверсионно-террористической группы.
7. Гогава Заза – бригадный генерал, экс-начальник объединенного штаба ВС Грузии.
8. Голандзия Бежан – сотрудник МВД Грузии.
9. Ираклий Окруашвили – экс-министр обороны Грузии.
10. Какулия Заза – сотрудник МВД Грузии.
11. Кардава Мегис – экс-сотрудник МО Грузии.
12. Каркарашвили Георгий – экс-командующий грузинской армией, генерал.
13. Кезерашвили Давид – экс-министр обороны Грузии в 2008 г.
14. Китовани Тенгиз – экс-министр обороны Грузии.
15. Курашвили Мамука – бригадный генерал, командующий миротворческими операциями объединенного штаба ВС Грузии (озвучил необходимость зачисток в Цхинвале).
16. Лакаев Юсуп – террорист.
17. Мерабишвили Вано – экс-министр МВД Грузии.
18. Ноирашвили Давид – бригадный генерал, заместитель начальника штаба ВС Грузии, награжден высшей наградой «Святого Георгия-Победоносца» за войну в 2008 г.
19. Пониава Емзар – член диверсионно-террористической группы.
20. Саакашвили Михаил – экс-президент Грузии.
21. Самушия Алик – член диверсионно-террористической группы.
22. Топурия Бесик – сотрудник МВД Грузии.
23. Харчилава Омар – член диверсионно-террористической группы.
24. Чангелия Манучар – экс-сотрудник МВД Грузии.
25. Шаматава Роман – экс-сотрудник МВД Грузии.
26. Шенгелия Давид – лидер диверсионно-террористической группы «Лесные братья».
Принято Высшим советом РОО «АРУАА»
13 июля 2018 года
Номер: 73
Выпуск: 3674
Рубрика: политика
Автор: Принято Высшим советом РОО «АРУАА»