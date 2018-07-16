ЗАПАДНЫЕ СМИ ИЗВИНЯЮТСЯ ПЕРЕД РУССКИМИ

Сначала в британской The Guardian была опубликована статья, в которой признавалось, что западные медиа перестарались и «отчасти» оклеветали Россию в своей безудержной кампании дискредитации чемпионата мира. Следом появилась публикация в немецкой Die Welt, в которой журналистка раскритиковала Запад за высокомерное отношение к России.

Западный медийный мейнстрим переживает непростые времена. Доверие аудитории к традиционно самым влиятельным и уважаемым СМИ неуклонно снижается, поскольку их перекос в сторону пропаганды – и в самом оголтелом виде – последние годы стал слишком очевиден.

Очень уж много людей – по сравнению с Олимпиадой – приехали в Россию и выдали восторженные личные впечатления от увиденного в соцсетях, которые в нынешние времена бросают вызов традиционным медиа по уровню влияния на общественное мнение. Дело в том, что массовые восхищенные отзывы идут именно о России в целом.

Приехавшие на чемпионат болельщики видели не отстроенные специально для этого Сочи с Красной Поляной, а просто Россию.

Номер: 73Выпуск: 3674Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета