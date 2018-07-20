САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

О КАЧЕСТВЕ МОРСКОЙ ВОДЫ

По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, пробы морской воды инспекторы столичной санитарно-эпидемиологической станции отбирают один раз в неделю на морском побережье от реки Кяласура до реки Гумисты.

Она рассказала о состоянии морской воды на пляжах Сухума: «Чем больше в морской воде санитарно-показательной флоры, тем выше вероятность наличия патогенных микроорганизмов. Но патогенная флора морскую воду не любит. Наибольшую опасность представляют вирусы. К сожалению, вирусы мы не определяем. На сегодняшний день на пляжах по бактериальному загрязнению неплохие показатели, за исключением стандартных мест, где они всегда превышают нормативы. Это – устья рек Беслетки и Адзапша (Гнилушка).

А.Беляева назвала наиболее благополучные по показателям СЭС пляжи: «По основным пляжам показатели воды либо нормальные, либо близкие к норме. Наилучшее качество воды – от территории бетонного завода до реки Гумисты. Там течение идет таким образом, что происходит хорошая самоочистка воды. В центральной городской зоне, конечно, показатели похуже, поскольку тут вода застаивается. Но после штормов также происходит процесс очищения».

Беляева подчеркнула важность соблюдения норм поведения на пляже и профилактики желудочно-кишечных отравлений: не следует находиться на побережье с 13.00 до 15.00 часов и загорать под прямыми лучами солнца без головного убора, это может привести к солнечному удару. Не рекомендуется есть на пляже скоропортящуюся пищу. Очень часто на пляжах разносчики продают еду, не покупайте ее, это тоже может привести к отравлению. Многие думают, что ополоснув руки в море, можно избавиться от бактерий, это не так. Руки обязательно нужно мыть мылом. Не следует заходить в море в алкогольном состоянии. Большой процент людей тонет именно под его влиянием.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева