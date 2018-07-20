ОНИ ЛЮБЯТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Письмо в редакцию

Хочу через вашу газету поблагодарить врача, который работает в Республиканской стоматологической поликлинике, расположенной в г.Сухуме, по ул.Конфедератов. Это – Алексей Федорович Амичба, профессионал своего дела и человек, который знает, как разговаривать с пациентами. Я пришла на операцию и, конечно, очень волновалась, не скрою, даже боялась. А.Амичба спокойным, уверенным голосом объяснил, как он будет проводить лечение. Доходчиво отвечал на мои многочисленные вопросы. После такой доверительной беседы, к своему удивлению, я почувствовала уверенность в себе, исчез страх. Поверьте, не многие врачи могут так психологически подготовить больного к операции. У Алексея Федоровича получается это на «пятерку».

Садясь в стоматологическое кресло, я уже знала, что все будет хорошо. Как замечательно, что у нас есть такие врачи и специалисты.

Выражаю благодарность медсестре Лидии Нуриевне Пантия. Уверена, что с моими оценками согласятся и другие больные, которые лечатся у этих врачей или посещают Республиканскую стоматологическую поликлинику.

Большое спасибо Вам!

С.ЧИЛИНГАРОВА

г.Сухум

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: С.ЧИЛИНГАРОВА