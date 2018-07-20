СОСТОЯНИЕ ПЛЯЖЕЙ ГАГРЫ, ГУДАУТЫ, НОВОГО АФОНА И ОЧАМЧЫРЫ

ЛЕТО-2018

Начальник Управления по курортам и туризму Гагрского района Алхас Барциц сообщил, что участок береговой пляжной полосы предоставляется арендаторам для временного пользования МУП «Курорт Гагра» на один год с момента заключения договора. «На сегодняшний день арендаторов 30 человек, – сказал он.– Они обязаны содержать территорию пляжной полосы в образцовом санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭС, обеспечить безопасность граждан на воде, вдоль территории пляжа установить урны, не взимать плату за проход на территорию пляжа. МУП «Курорт Гагра» вправе осуществлять проверку соблюдения правил пользования пляжной территорией и в случае их нарушения – расторгнуть договор».

Заведующий отделом по строительству и архитектуре Администрации Гудаутского района Адгур Тарба сообщил, что в Гудауте пляжи в аренду еще не сданы. «За их состоянием следит местная Администрация. Работники прилегающих ресторанов приводят в порядок свою территорию», – сказал он.

Глава Администрации Нового Афона Феликс Даутия проинформировал, что в городе 8 участков береговой пляжной полосы находятся во временном пользовании: «На обслуживание мы их отдаем в летний сезон. В обязанности пользователей входит уборка, установка пляжного инвентаря, душевых кабин, мусорных баков. Состояния пляжей на сегодняшний день положительное».

По сообщению главы Администрации Очамчырского района Хрипса Джопуа, береговая зона Очамчыры в аренду не сдана. «За ее состоянием следят «Зеленое хозяйство» и «Спецавтохозяйство». Состояние пляжей на данный момент удовлетворительное, меры безопасности соблюдены».

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс