СВЕТЛЫЕ ДЕЛА – ТЕМНЫЕ МЫСЛИ

Нам пишут

Еще четверть века тому назад, когда во время Отечественной войны народа Абхазии каждый день с фронтов привозили раненых и убитых бойцов нашей армии, кто мог представить себе, что пройдет время и наши граждане будут ездить в гости к родственникам и друзьям, а также на лечение в Тбилиси. Наверное, правильно существует поговорка – «самое невероятное – самое очевидное». Газета «РА» неоднократно писала на эту тему, акцентируя внимание на то, что кроется под этой «неустанной заботой» о здоровье наших граждан со стороны Грузии. И, безусловно, газета отвечала на вопрос, что под «заботой» кроются чисто политические цели, первым долгом для осуществления реинтеграции абхазских граждан на сторону Грузии.

В первое время, конечно, абхазские власти особого значения не придавали частным поездкам наших граждан в Грузию, но, как говорится, большое начинается с малого. Как мне сказала недавно моя соседка, возившая свою мать в Тбилиси на лечение: «Сегодня пол-Абхазии находится там». Возникает вопрос: «Что же произошло в сознании наших соотечественников, чтобы ездить в стан далеко не дружелюбного по отношению к Абхазии государства?» Не будем философствовать, а ответим на этот вопрос по-простому. Первым долгом, конечно, нужда и безысходность. Не секрет, что в условиях Абхазии невозможно лечить серьезные заболевания, по причине отсутствия современного медицинского оборудования, а также специалистов. А чтобы вывезти больного в Россию, нужны средства, и не малые. Отрадно, что гражданам Абхазии начали раздавать медицинские страховые полисы, которые могут решить проблемы с лечением, но не полностью.

Не секрет, что в российских престижных медицинских учреждениях, чтобы провести серьезную хирургическую операцию, нужно заплатить большую сумму денег. Для малоимущего абхазского населения (их подавляющее большинство) это не по карману.

Страховой полис вряд ли сможет полностью решить проблему. Но, даже имея на руках страховой полис Российской Федерации, маловероятно, что наши граждане не будут ездить на лечение в Грузию, потому что там обслуживают бесплатно, медицинскую помощь оплачивают международные фонды.

Естественно, мы не могли проводить официальные исследования, но жизнь показывает, как за последнее время среди населения участились онкологические заболевания. Автор этих строк лечится в Российском научно-исследовательском институте онкологии. И небезуспешно. Ради справедливости нужно отметить, что лично ко мне и другим нашим землякам, которые там лечились и лечатся, отношение очень внимательное и чуткое. Правда, одна из врачей этого престижного института в беседе со мной призналась, что на сегодня уровень развития медицины в Грузии дошел до того, что там онкологию лечат не хуже чем в Германии.

Что ж, не будем отрицать тот факт, что в Грузии изначально всегда была развита медицина, как и кинематография и в целом искусство. Сегодня развитию медицины в Грузии, конечно, способствует помощь, которую оказывает Запад, особенно США. И эта помощь, видимо, будет развиваться и впредь, так как Грузия навеки поклялась США быть среди верных друзей, при этом предавая ближних соседей. Отбросим все остальное, Грузия даже и не вспоминает о причине и значении заключения Георгиевского трактата с Россией в XVIII веке. А что касается лечения граждан Республики Абхазия – это на сегодняшний день выглядит если не смешно, то очень неуклюже со своими политическими подоплеками.

Сегодня, на мой взгляд, грузинским политикам кажется, что путем бесплатного лечения абхазов можно достичь заветной цели – возвращения Абхазии в грузинское лоно. Нет, друзья, поезд ваш давно ушел! Абхазы недавно праздновали признание своей государственности Сирийской Арабской Республикой. Абхазия ожидает признания и другими государствами. Как красиво и содержательно выглядела бы эта помощь гражданам Абхазии, если бы она не имела темные цели, а то получается, светлые дела – темные мысли. Ментальность горских народов такие вещи не терпит, потому что не к лицу лицемерие, ложь и обман.

Виктор КОКОСКИР

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Виктор КОКОСКИР