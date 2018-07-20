ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет известного русского поэта, сценариста, публициста, члена Литфонда, союзов журналистов и писателей России, академика Евразийской академии телевидения и радио, друга Абхазии НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ОСЬМИНИНУ с днем рождения!

Мы выражаем благодарность Надежде Васильевне за тесное сотрудничество с нашей газетой, за ее любовь к нашей земле и пропаганду духовного величия народа Абхазии. Желаем замечательному поэту новых творческих успехов!

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»