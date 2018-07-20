И МУХИ СГОДЯТСЯ!

Профессор Энди Битти из австралийского Университета Маккуори считает, что таблетки, которые кушает человек, вредны для здоровья. И многие годы пытается найти им «естественный заменитель». Именно Битти несколько лет назад получил патент на антибиотик, полученный из гигантских австралийских муравьев. Теперь ученый перекинулся на мух. «Если мухи с таким удовольствием возятся во всякой дряни и гнили, то, наверное, у них выработалась мощная противоинфекционная защита», – решил он и теперь пытается получить из мух и прочих летуче-ползучих насекомых новый тип лекарств. Как выяснилось, мухи могут принести человечеству несомненную пользу: в их организмах вырабатываются вещества, которые с крайне высокой эффективностью борются с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. Кроме того, Битти полагает, что паучьи сети – чистые белки, висящие в воздухе, – могут быть сырьем для лекарственных препаратов. К слову, на мухах Битти останавливаться не собирается. По его мнению, именно сейчас, когда весь мир серьезно заговорил об ограниченности ресурсов Земли, пришла его пора...

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы