ВЫСШИЙ СУД

Редко к каким правительствам приходило митинговать столько народу, сколько до сих пор приходит к Богу. Несколько дней назад на площадь св. Петра перед Ватиканом пришли 300 000 человек. Сейчас выйдет Папа и вместе со всеми обратится к Тому, Кто Сверху Видит Все, но не все слышит, и, видимо, поэтому так немного в нашей жизни меняет, с просьбой сделать святым испанского священнослужителя Хосе Марию Эскриву де Балагеру. Тому, Кому Сверху будет хорошо и видно, и слышно.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы