ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Петр Первый имел собственный метод, чтобы бороться с алкоголизмом в стране. Пьяниц награждали медалями, которые весили примерно 7 килограммов и их нельзя было снимать с себя.

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Ежедневно жители США съедают 18 гектаров пиццы.

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Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.

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Компания Coca-Cola долгое время не могла подобрать свое название для продажи в Китае. Дело в том, что китайцы произносят название этого напитка как «Кекукела», что означает «Кусай воскового головастика». Компания была вынуждена перебрать 40 тыс. вариантов написания своей торговой марки, прежде чем было выбрано «Коку Коле», что означает «Счастье во рту».

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Кошка спит 70% своей жизни.

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Таракан живёт без головы 9 дней, после чего умирает от голода.

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В Windows нельзя создать папку с названием «Con», этим словом в детстве обзывали Билла Гейтса.

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Фильм «Титаник» стоил больше, чем сам корабль.

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В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике.

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Чаплин занял третье место на конкурсе двойников Чаплина.

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Дети растут быстрее весной.

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Если кричать на стакан воды в течение 80 лет, то можно его вскипятить.

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Большинство ограблений происходит по вторникам.

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Если акула плывет вверх брюхом, она может впасть в кому.

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Испуганный человек видит лучше.

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Улитка может спать 3 года.

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Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.

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В пустыне Сахара 18 февраля 1979 г. шел снег.

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American Airlines сэкономили 40 000 долларов, изъяв всего лишь одну оливку из салатов, подаваемых пассажирам первого класса.

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Венера – единственная планета Солнечной системы, вращающаяся против часовой стрелки.

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Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут в 2 раза быстрее.

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На теле одного человека живет больше живых организмов, чем людей на Земле.

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Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы