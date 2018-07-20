ВЛАСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТРЕПЕТИРОВАЛИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ

Учения по отработке действий властей на случай кончины королевы были проведены в столице Великобритании, сообщает The Times.

Вице-премьер Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха, когда премьер должен будет обнародовать эту новость, объявив 10-дневный траур.

Как сообщили СМИ, учения не вызваны озабоченностями состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием «Лондонский мост».

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета