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20.07.2018
Номер: 75
Выпуск: 3676
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
ВЛАСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТРЕПЕТИРОВАЛИ СВОИ ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ
Учения по отработке действий властей на случай кончины королевы были проведены в столице Великобритании, сообщает The Times.
Вице-премьер Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха, когда премьер должен будет обнародовать эту новость, объявив 10-дневный траур.
Как сообщили СМИ, учения не вызваны озабоченностями состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием «Лондонский мост».
Номер: 75
Выпуск: 3676
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета