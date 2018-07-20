ТАБЛЕТКА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Лекарство, спасающее от всех болезней, было всегда. Так называемые салицилаты, например, известны еще со времен Древнего Египта. Знал о них и древнегреческий эскулап Гиппократ. Причем приготовить жаропонижающее лекарство не составляло большого труда – достаточно было выварить кору белой ивы и истолочь ее в порошок. Однако в Европе на этот чудо-порошок никто внимания не обращал.

Сохранилась записка, написанная английским любителем-фармацевтом Эдвардом Стоуном и датированная 1757 годом. Получателем было Лондонское королевское научное общество, а в документе сообщалось о том, что кора ивы, произрастающей на территории Великобритании, обладает жаропонижающими свойствами. Прошли десятилетия, и в 1829 году французский аптекарь Пьер-Жозеф Леру получил из коры ивы порошок, назвав его по латинскому наименованию дерева салицином. А спустя 10 лет итальянский химик Пириа получил из порошка салициловую кислоту. Правда, кислота – она и есть кислота, да и вкус препарата оставлял желать лучшего. Наконец, в 1853 году французский химик Шарль Фредерик Жерар получил ацетилсалициловую кислоту с помощью натрия и ацетилхлорида. Но и это открытие прошло мимо внимания фармацевтов.

Молодой ученый Феликс Хоффманн был озабочен тем, как облегчить страдания отца, который страдал ревматизмом и принимал лекарства, которые в виде побочного эффекта вызывали боли в желудке и рвоту. Однажды он наткнулся на статью Жерара, посвященную синтезу ацетилсалициловой кислоты. Тогда процесс производства был отвергнут как дорогостоящий. Используя современные технологические методы, молодой ученый 10 августа 1897 года получил синтетическую ацетилсалициловую кислоту в виде белого кристаллического порошка и назвал ее аспирином.

Первым добровольцем, испытавшим на себе аспирин, стал Хоффманн-старший. Он остался доволен – лекарство эффективно снимало боль. Убедившись в действенности аспирина, Феликс попросил своего приятеля, врача Германа Дрессера, протестировать его на добровольцах из числа пациентов клиники, где Дрессер работал. Тот просьбу выполнил и пришел от результатов в восторг. Он быстро добился включения аспирина в список официальных лекарств, применяемых при лечении.

По условиям Версальского договора бренд «аспирин» был передан Германией победившей стороне в качестве репараций и возвратился на родину лекарства, т.е. в Германию, только в конце XX века. В СССР, для исключения международных конфликтов, аспирин долгое время выпускался под названием «ацетилсалициловая кислота».

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы