ПОЧЕМУ ТУРИСТЫ НЕ ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИИ?

Что показал опрос

Лето 2018 года в Абхазию пришло, и люди, получившие долгожданный отпуск, скорее всего, проведут его на море. Захотят ли они отдохнуть в Абхазии или все-таки отдадут предпочтение конкурентам – Крыму, Турции или другим странам, готовым предложить туристам дешевый, качественный и безопасный отдых? Это, конечно, дело каждого туриста. Но, судя по нынешнему курортному сезону, когда число отдыхающих в Абхазии по сравнению с предыдущими годами стало меньше, выбор туристов, где им провести отпуск, не может нас не волновать. Это говорит о том, что туристическая сфера республики требует существенных изменений. А каких именно? Чтобы разобраться в данном вопросе, редакция газеты «Республика Абхазия» опросила пользователей Фейсбука, которые должны были назвать пять причин «ПОЧЕМУ ТУРИСТЫ НЕ ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИИ?». В опросе приняли участие около 100 человек, которые являются жителями России, Абхазии и Южной Осетии. Выяснилось, что туристическая сфера республики вызывает критику не только у людей, приезжающих на отдых в Абхазию, но и живущих здесь. Были и мнения, что в Абхазии туристам предлагают качественный сервис, а негативные ролики о знаменитом курорте, встречающиеся во всемирной паутине, искусственно вброшены, чтобы испортить имидж Абхазии.

Георгий Плиев, Южная Осетия:

– Я считаю, что кто-то постарался над дискредитацией отдыха в Абхазии. По моим наблюдениям, в интернете появилось много негативных роликов о якобы неудовлетворенных туристических ожиданиях, фактах разного рода правонарушений. К тому же, появилось много турагентств, переманивающих туристов на другие направления отдыха, поэтому в Абхазию уже не хотят приезжать многие туристы. Все это при желании и грамотной работе исправимо.

Роб Альен, Россия:

– Но все эти видео на Ютубе не монтаж. То, что можно увидеть в роликах, – это реальная картина происходящего в Абхазии. Если туриста грабят, бьют, если сервис при этом не самый лучший и дорогой, кто потом захочет поехать в Абхазию?

Вика Думава, Сухум:

– Завышенные цены, отсутствие безопасности, качественного сервиса, досуга, по моему мнению, – основные причины того, почему туристы не хотят отдыхать в Абхазии.

Ибрагим Анкваб, Сухум:

– Я поспорю с людьми, которые говорят, что услуги в туристической сфере завышенные, поскольку работаю в туристической сфере и знаю все изнутри. Сегодня туристы мне говорили, что они приятно удивлены ценами в Абхазии. Безопасность у нас, может быть, не такая, как в развитых европейских странах, но проблема не катастрофичная, как ее зачастую описывают. Хотел бы также спросить, что многие считают досугом? Ночные клубы? Если да, то эти люди первыми же потом будут противиться им. Туристический сервис, безусловно, оставляет желать лучшего. С этим я согласен, но если человек снимает комнату за 400 рублей, то какой сервис он ожидает? В дорогих отелях сервис намного лучше.

Вика Думава, Сухум:

– Помимо ночных клубов, есть и другой вид досуга, например, развлечения для детей и взрослых. И я не знаю людей, которые были бы приятно удивлены ценами в Абхазии. В прошлом году ко мне приезжали отдыхающие из России, и у нас им не понравилось. В этом году они поехали на отдых в другую страну и арендовали жильё за вполне умеренную цену. Да и никто из отдыхающих не захочет, чтобы в его машине ломали окна и вытаскивали из нее все, что есть в салоне. Я говорю от имени тех, кто приезжал сюда и возмущался по поводу отдыха в Абхазии. Чтобы люди хотели сюда ездить, как раньше, необходимо учитывать все, о чем пишут в интернете, и провести работу над ошибками. Тогда и не будет разговоров, какие мы слышим от тех, кто побывал у нас. И ещё, можете сесть в поезд Сухум – Краснодар или Сухум – Москва и послушать, о чем говорят те, кто нарвался на наш неназойливый сервис, начиная с наших вокзалов, заканчивая ценами на товары и услуги, которые мы предлагаем туристам.

Сейчас у туриста огромный выбор, куда поехать на отдых, и зачастую у стран-конкурентов отдых дешевле, чем в Абхазии. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали отдыхающие, надо учитывать опыт таких стран, как Турция. Азам туризма и обращению с туристами у них учат со школы. У меня приятели отдыхают в Черногории и очень довольны. Там и достопримечательностей много, и для детей есть различные развлечения, и цены, как они поделились со мной, приемлемые, да и сервис хороший. И туристы туда с удовольствием ездят.

Ибрагим Анкваб, Сухум:

– У меня есть друзья, которые приезжают сюда не первый год, и им нравится отдых в Абхазии. Недовольные всегда найдутся.

Георгий Плиев, Южная Осетия:

– Сами туристы тоже часто любят выпить и вести себя не очень красиво. Я всегда интересуюсь культурой страны, ее колоритом, а развлечения меня мало интересуют. Уровень туристов в культурном плане сильно упал. Я, например, очень вежлив с людьми, но не люблю шатающихся с бутылкой вина и орущих песни по ночам.

Анна Калягина, Абхазия, президент «Абхазского союза туризма»:

– Причин спада много. Во-первых, это большая конкуренция, во-вторых, появилось много предложений от бюджетных стран, в-третьих, сказался мировой кризис, в-четвертых, в Абхазии не работает аэропорт, в-пятых, нам мешает неизвестность. Мало информации об Абхазии, нет брендирования и работы над созданием «туристического продукта», нет работы в сфере информационной безопасности, а также у нас, к сожалению, необученный, непрофессиональный персонал, из-за чего страдает сервис.

Даур Бения, Абхазия:

– Много рекламы, направленной против отдыха в Абхазии. Наберите в Яндекс-поисковике: «Отдых в Абхазии». И вы увидите, какие статьи выйдут в первую очередь: «Насколько опасно отдыхать в Абхазии», «Не ездите в Абхазию», «Стоит ли ехать в Абхазию: особенности, достопримечательности и рекомендации», «Опасно ли ехать в Абхазию самостоятельно?», «Что надо знать, отправляясь в Абхазию», «Поездка в Абхазию. Или учитесь на чужих ошибках», «Вся правда об Абхазии. Снимаем розовые очки», «Абхазия. Вся правда об отношении к туристам». И это еще неполный список заголовков к статьям, которые негативно действуют на сознание туристов. К сожалению, в интернете мало роликов и статей о красотах и достопримечательностях Абхазии, о традициях и обычаях абхазов. Они есть, но их очень мало. Позиционировать туризм в Абхазии нужно, это положительно настроит туристов на отдых в нашей стране.

Наталия Бермус, город Ростов:

– Развлечения в Абхазии меня не интересуют. Безопасность, конечно, желательна, особенно на дорогах Абхазии. Аэропорт тоже необходим. Очень жаль видеть в республике много худых, изможденных собак, которых везде гоняют и запрещают кормить. А так мне всегда в Абхазии нравилось, и я больше никуда не езжу, кроме как в эту чудесную страну Души. Сейчас все нервные и раздражительные из-за общей ситуации в стране. Поэтому и принимающая, и гостящая стороны реагируют острее обычного на разные ситуации. И люди стали жить скромнее, поэтому и туристов меньше, а не потому что у вас нам не нравится.

Алан Тапагуа, Абхазия:

– Сказался кризис в России, и в связи с этим многие люди не могут позволить себе отдых. Да и предложений на рынке стало много, поэтому спрос на Абхазию уменьшился. Мешают также негативные ролики о республике в целом, особенно в Youtube, где наши заингурские соседи раскручивают рекламу против отдыха в Абхазии. Наберите в поисковике: «Отдых в Абхазии» и почитайте отзывы под роликами. В 90% случаях отдых в Абхазии марается искусственным образом. Российские каналы постоянно пропагандируют Крым и мало говорят о положительных событиях, происходящих у нас, как это было раньше. Говорят больше об убийствах, об обманутых туристах. Еще я сказал бы, что в Абхазии завышенные цены на товары и услуги. Необходимо в условиях нынешней конкуренции научиться регулировать цены, а также улучшить безопасность и ситуацию на дорогах. Нужно упростить процедуру для аренды автомобиля в Абхазии, чтобы можно было арендовать машину и ввести страхование автомашин, чтобы не было проблем при авариях. Абхазия должна стать брендом, и для этого нужно на государственном уровне делать рекламу на всевозможных ресурсах и информационных площадках. Для этого нужно разработать стратегию. Нам также необходим аэропорт. Правда, неизвестно, когда он сможет заработать, но для начала хотя бы вокзалы нужно приводить в порядок.

Аида Барцба, Гудаута:

– Сервис у нас низкий, цены бесконтрольные, криминогенная ситуация характеризуется распространением преступных деяний, не конкурируем с другими странами, не умеем и не желаем менять ситуацию к лучшему.

Анжела Кучуберия, Сухум:

– Туристы узнали много других стран, где сервис лучше и отношение к туристам иное.

Вика Думава, Сухум:

– Станем, как Турция и Египет, тогда места на пляжах не будет, а пока рано говорить о том, что у нас цены, товары и прочее соответствуют нормам. Если к кому-то в гостиницу приезжают, то это ещё не показатель, что все хорошо. В прошлом году у моей знакомой в гостевом доме на берегу моря не было за все лето ни одного туриста.

Даур Бения, Абхазия:

– У нас еще много проблем нужно решить, и еще многое надо сделать, чтобы добиться нужных результатов. Сравнивая Абхазию с Египтом или Турцией, нужно учитывать, что у них нет наших проблем, у них не было войны и разрушений. Туристы к ним едут не только из России, но и со всего мира. У них не было международной изоляции, поэтому инвесторы вкладывают туда огромные деньги. Пару лет назад и наши пляжи были переполнены, а сегодня – нет, хотя криминала не стало больше, а качество обслуживания хоть и не намного, но улучшилось.

Я понимаю, что мы еще на очень низком уровне, по сравнению с тем, что можем и должны достичь, но потихоньку все-таки двигаемся в сторону улучшения.

Алиса Гицба, Абхазия, Россия:

– Мне кажется, что причинами уменьшения турпотока в Абхазию являются неудобства, связанные с прохождением досмотра и паспортного контроля при прохождении российско-абхазской границы, неработающий аэропорт в Сухуме. Многие спрашивают, как добираться до Сухума? Из Адлера далеко. Как еще добраться? На поезде Москва – Сухум. Но он добирается до столицы долго. Также таксисты и злопыхатели на российской стороне границы создают негативный образ нашей республики и отбивают у туриста желание ехать в Абхазию. Поэтому отдыхающие пользуются предложениями конкурентов и выбирают направления, где «все включено». Нужно еще серьезно задуматься о негативных отзывах в интернете и предпринять конкретные действия.

Ибрагим Шоуа, Абхазия:

– Я попробую назвать все пять причин, которые, на мой взгляд, являются основными. Это безопасность, которую необходимо надежно гарантировать нашим гостям, они должны быть спокойными и понимать, что их жизни и здоровью ничто и никто не угрожает. Необходимо оградить гостей от карманных воров и грабителей, которые, к сожалению, часто встречаются во время отдыха. В-третьих, я бы отметил низкое качество абхазского сервиса, поскольку предоставленные места для проживания не соответствуют комфорту. В-четвертых, имидж абхазского туризма портит дороговизна сервиса. Порой цены выше, чем в европейских государствах, и даже в странах СНГ. Нам также необходимо научиться быть более радушными и гостеприимными, помня о том, что они русские, армяне, итальянцы, а не абхазы.

Нина Маан, Абхазия:

– Многие стали предпочитать ездить в Грузию, которая является безвизовой страной. А у нас иностранные граждане должны обязательно делать визу. Это тоже влияет на выбор, куда поехать.

Игорь Бурсов, Россия:

– Абхазское гостеприимство должно быть известно всему миру. Если начать уважать, прежде всего, себя как представителя этого государства и этой земли и делать все, чтобы страна процветала и радовала, как хозяев, так и гостей, тогда Богом данный рай будет процветать, а дружба народов крепнуть. Тогда и инвестиции найдутся, чтобы избавиться от последствий военной разрухи и улучшить туристический сервис. Когда-то великое братство народов после фашистского ада, практически без денег – силами женщин, стариков и мужчин, вернувшихся живыми с поля боя, за короткое время восстановило огромное государство. Сейчас 2018 год, со времен Отечественной войны народа Абхазии прошло 25 лет. И у страны есть российская поддержка, а вместе с тем и огромная возможность стать одним из лучших экологических курортов мира, которая не будет загрязнена производственными отходами, где люди будут дышать чистейшим воздухом, питаться экологически чистой продукцией, без ГМО и прочей отравы, которая уже стала привычной во многих городах России. Красота этой земли, гостеприимство абхазского народа, чистая атмосфера и питание, строительство и красивая архитектура, при сохранении памятников истории, уважение к природе и многое другое даст большой толчок не только для духовного и материального подъёма этого государства, но и поднимет Абхазию на очень высокий уровень в глазах мировой общественности. Богом данный рай не только не разрушится, но и расцветёт, если жители Абхазии будут работать. Все в ваших руках!

Опрос провела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ