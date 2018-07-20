ДАМАСК ПРИЗНАЛ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ...

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В Закавказье произошло событие многопланового свойства: Дамаск официально признал суверенитет и независимость республик Абхазии и Южной Осетии. Теперь три страны готовятся установить дипломатические отношения на уровне посольств, ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года. За этим следует ждать обмен посольствами, что будет, видимо, ближе к осени.

Напомним, что после войны августа 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Сирия стала очередным государством. Понятно, что такое решение Дамаска вызвало бурное недовольство в самом Тбилиси. Постоянный представитель Грузии при ООН Виктор Долидзе назвал акцию Сирии «очень плохой новостью» и призвал «международное сообщество проявить реакцию и осуждение такой акции». Аналогичную позицию занял и глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе. В связи с этим в Тбилиси приступили к процедуре разрыва дипломатических сношений с Дамаском. И все это предсказуемо. Но нет на поверхности очевидного ответа на следующие вопросы: почему такой разворот в отношении Грузии сирийские власти предприняли именно сейчас и каковы интересы в этом России, без согласования с которой Сирия вряд ли сделала бы такой ход?

Ведь это не просто закрепляет статус Абхазии и Южной Осетии в регионе в качестве независимых государств, но и лишает смысла дальнейший российско-грузинский диалог на данном направлении. Сам факт появления в Закавказье в новом политическом и геополитическом качестве Дамаска может изменить ситуацию в регионе. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии и установление дипломатических отношений с ними может стать началом процесса признания этих республик со стороны других государств. Некоторые эксперты предполагают, что вслед за Дамаском может пойти Иран, демонстрируя таким образом Грузии свое неприятие ее политики на сближение с Западом и НАТО. Если такое произойдет, то это не только укрепит союзнические отношения по линии Россия — Сирия — Иран, но и может серьезно сказаться на дальнейшем ходе событий в Закавказье и на Ближнем Востоке.

Причем парадокс как раз в том, что именно Вашингтон и их союзники в регионе Большого Ближнего Востока проводят политику фрагментации целых государств, однако заявляют при этом о необходимости сохранения территориальной целостности Грузии. Станет ли теперь Тбилиси стороной сирийского конфликта — это мало кого волнует. Помимо того, по оценке многих экспертов, «шаг сирийской стороны демонстрирует не только солидарность с Москвой по вопросу статуса двух кавказских республик, но также оказывает сдерживающий эффект» на тех, кто пытается раскачать ситуацию в Приднестровье, на востоке Украины или вокруг Республики Арцах (Нагорный Карабах). Получается, что Москва вместе со своими союзниками на Ближнем Востоке начинает демонстрировать отход от политики символических жестов и переходит к признанию сложившихся объективных геополитических реалий.

Кроме того, это сигнал, который Россия транслирует во внешний мир. А уж кому это нравится или не нравится – другой вопрос.

Станислав ТАРАСОВ

ИА REGNUM

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Руководство Сирии признало независимость Абхазии и Южной Осетии.

ТРУДНО СДЕЛАТЬ ОДНОЗНАЧНЫЙ ВЫВОД, ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ о самостоятельном решении президента Сирии Башара Асада или же шаге, предпринятом под диктовку Кремля. Прямая зависимость властей Сирии от Москвы более чем очевидна. Дамаску, как говорится, терять абсолютно нечего.

Решение Дамаска вызвало шквал критики в Грузии, одновременно позволило Соединенным Штатам и странам Евросоюза обрушиться с критикой на Россию. Ведь решение сирийского руководства повсеместно было воспринято исключительно как продиктованное Москвой независимо от того, в какой степени это соответствует действительности.

В самой Грузии, как и следовало ожидать, больше всех неистовствовал не наделенный реальной властью президент Георгий Маргвелашвили, который не упускает ни одного повода вставить палки в колеса правительству и парламентскому большинству, и оказался не прозападным политиком, что для страны далеко не редкость, а прямым американским ставленником. «Твои союзники говорят о том, кто ты. Сегодня союзником России является режим Асада, известный убийством детей химическим оружием», – заявил Маргвелашвили, которому, конечно же, не интересен тот факт, что каких-либо доказательств применения властями Сирии химического оружия до сих пор кем-либо приведено не было. Имели место и дежурные заявления МИД Грузии, страны Прибалтики одними из первых бросились защищать ее территориальную целостность, не отстали США с Францией.

Москва же, от мысли о причастности которой к решению Дамаска отделаться весьма трудно, уделила последствиям признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии минимум внимания.

НО ОСЛОЖНИТЬ ЖИЗНЬ ПРАВЯЩЕЙ «ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЕ» ВСЕ ДРУЖНО СУМЕЛИ. Беглый президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с американскими покровителями не оставляет попыток всячески дестабилизировать ситуацию на родине. Более того, он открыто призвал своих сторонников использовать намеченные на осень последние всенародные президентские выборы для осуществления очередной революции, читай – переворота. Только в мае уже несколько раз в центре Тбилиси происходили массовые беспорядки: то наспех сколоченное молодежное движение «Белый шум» протестовало против полицейских облав в столичных клубах, где спокойно продавали наркотики, то представители сексуальных меньшинств при поддержке посла Нидерландов устроили провокационное мероприятие. В обоих случаях, при молчаливом согласии властей показывать одурманенной молодежи, кто пока в стране хозяин, приходилось жителям грузинской столицы среднего возраста, порой кулаками.

И вот сторонники Саакашвили вместе с помогающими им неправительственными организациями нашли новый повод для дестабилизации ситуации. 31 мая, пока в Тбилиси звучали еще гневные заявления относительно признании Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, столичный суд умудрился вынести довольно странный вердикт по делу о гибели двух подростков в результате драки на улице Хорава в декабре прошлого года. Спорный вердикт уже стоил должности генпрокурору Грузии и отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили.

«Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и отколовшиеся от него несколько партий наподобие «Новой Грузии» самым циничным образом стали использовать в своих политических целях подавленного горем отца одного из погибших в декабре подростков. Как справедливо заявил журналист Алеко Элисашвили, Заза Саралидзе стал заложником партии Саакашвили, явно использующей его боль и трагедию, чтобы начать и организовать революцию. На то, что несчастье семьи Саралидзе окружение Саакашвили и его пособники пытаются использовать для организации в стране переворота, прямо указал и отец второго погибшего подростка, Давид Дадунашвили. Обращаясь к товарищу по несчастью Зазе Саралидзе, он сказал: «Я с тобой, правительство на нашей стороне, я не хочу революции, я хочу, чтобы убийца моего сына был наказан до конца, я тоже недоволен судом».

ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ УБЕДИТЕЛЬНО ДЕМОНСТРИРУЕТ, НАСКОЛЬКО ОСЛАБЛА грузинская государственность после перехода к навязанной Европой парламентской форме правления. Достаточно бывает малейшего повода, чтобы в центре столицы собирались толпы людей, начинались потасовки и драки, телеканалы же были вынуждены все это подробно освещать. Каких-либо сомнений в том, что беглый президент Грузии продолжит попытки всячески дестабилизировать ситуацию, быть не может.

Несмотря на все громадные минусы, нынешнее руководство Грузии, вынужденное продолжать прозападный курс, является несравнимо более адекватным, чем Саакашвили и его окружение. А если так, то хотя бы правящей «Грузинской мечте» не нужно создавать дополнительных проблем. Иначе можно доиграться до реставрации в Грузии откровенно враждебного режима со всеми вытекающими последствиями. Это, среди прочего, окончательно похоронит любую перспективу открытия так называемых транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию, необходимых не только самой Грузии, но и Армении.

Пока властям Грузии удается держать ситуацию под контролем. Но Саакашвили не дремлет.

Иван ГРИГОРОВ

«Голос Армении»

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Станислав ТАРАСОВ