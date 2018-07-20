ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Пресс-конференция с участием министра финансов Абхазии Джансухом Нанба и начальника Управления по казначейству Саидом Губаз прошла в Сухуме.

«Существуют различные уровни контроля: предварительный, текущий и последующий. Управление казначейства, как промежуточное звено, позволяет более оперативно и эффективно работать на этапах планирования и формирования бюджета. Прозрачность – в плане четкой финансовой дисциплины, оформления документов. То есть на сегодняшний день мы можем отследить каждый рубль, потраченный из всей бюджетной системы государства», – сказал Джансух Нанба.

«В рамках ранее действующего законодательства предусматривалась такая форма финансирования, как кредит. Министерство финансов выступало кредитором, и кредиты выдавались как физическим, так и юридическим лицам, некоторым органам госвласти. С вступлением в силу нового бюджетного законодательства эта практика прекращена, но по этим фактам соответствующие материалы направлены в прокуратуру», – добавил Д.Нанба.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс