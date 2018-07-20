НАЧАЛО РАБОТЫ СОВМЕСТНОГО ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА МВД АБХАЗИИ И МВД РОССИИ

Правительства Абхазии и России возлагают на Совместный информационно-координационный центр МВД Абхазии и МВД России определенные надежды, поэтому перед Центром стоят непростые задачи и цели, сказал министр внутренних дел Гарри Аршба.

На сегодняшний день к работе приступили 11 сотрудников Центра. Из 20 единиц, предусмотренных предельной штатной численностью, прикомандированы от МВД Абхазии – восемь специалистов и трое от МВД России.

Штатный состав Центра укомплектовывается опытными сотрудниками, обладающими знаниями и практикой ведения оперативного учета и анализа, а также молодыми перспективными специалистами, отмечает ведомство.

«Далее в ходе совещания обсуждались вопросы составления должностного регламента по направлениям деятельности Совместного информационно-координационного центра МВД РА и МВД РФ», – сообщает сайт МВД Абхазии.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс