GRAND OPERA GALA ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Проект сам по себе необычный. Он проходит всего раз в год и собирает на сцене молодых абхазских исполнителей и гостей столицы.

В этом году вместе с оперными певцами в проекте примет участие Московский симфонический оркестр войск Национальной гвардии России.

«Этот оркестр очень популярный в России. Его участники гастролируют по всему миру и дают концерты в российских городах», – сказал оперный певец Саид Гобечия.

Организаторы обещают не разочаровать зрителя и представить разнообразный репертуар, от мировых оперных хитов до абхазских народных песен.

«Программа не оставит зрителя равнодушным. Будут номера, где зритель сможет поплакать и посмеяться. Будут и абхазские произведения, зритель очень любит эту музыку, а мы любим ее исполнять», – поделился певец.

По словам певицы Наны Черкезия, география шоу с каждым годом расширяется. Вместе с абхазскими оперными исполнителями в прошлом году на сцене выступили студенты Щукинского училища, а в этом году споет солистка Самарского театра оперы и балета Анастасия Вечеркина.

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс