СВЯЗИ РОССИИ И АБХАЗИИ УКРЕПЛЯЮТСЯ

Состоялась встреча Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с главой Министерства России по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. Министр РФ возглавил прибывшую в Абхазию делегацию, в которую вошли заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин и директор Департамента международного сотрудничества Минкавказа Антон Мельник.

Руководитель Правительства Абхазии, приветствуя Сергея Чеботарева, поблагодарил его за приезд в нашу страну и поздравил с назначением на пост министра. Геннадий Гагулия отметил:

– В Администрации Президента Российской Федерации вы курировали отношения России и Абхазии. С нашими проблемами вы знакомы не понаслышке. Думаю, совместная работа даст положительные результаты и будет благоприятной для наших государств. Совместное наше взаимовыгодное сотрудничество еще раз закрепится не только на бумаге, но и реализуется в делах.

Приветствуя Премьер-министра РА, Сергей Чеботарев подчеркнул:

– Я буду делать все, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы Абхазия шла вперед в социально-экономической сфере. Это – мой долг! У нас есть много вопросов для обсуждения. Российская Федерация будет и впредь выполнять свои обязательства перед Абхазией, поддерживая её финансовое и социально-экономическое развитие. И это будет содействовать дальнейшему развитию Республики Абхазия.

Далее встреча проходила за закрытыми дверями без представителей СМИ.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ