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СВЯЗИ РОССИИ И АБХАЗИИ УКРЕПЛЯЮТСЯ
Состоялась встреча Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с главой Министерства России по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. Министр РФ возглавил прибывшую в Абхазию делегацию, в которую вошли заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин и директор Департамента международного сотрудничества Минкавказа Антон Мельник.
Руководитель Правительства Абхазии, приветствуя Сергея Чеботарева, поблагодарил его за приезд в нашу страну и поздравил с назначением на пост министра. Геннадий Гагулия отметил:
– В Администрации Президента Российской Федерации вы курировали отношения России и Абхазии. С нашими проблемами вы знакомы не понаслышке. Думаю, совместная работа даст положительные результаты и будет благоприятной для наших государств. Совместное наше взаимовыгодное сотрудничество еще раз закрепится не только на бумаге, но и реализуется в делах.
Приветствуя Премьер-министра РА, Сергей Чеботарев подчеркнул:
– Я буду делать все, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы Абхазия шла вперед в социально-экономической сфере. Это – мой долг! У нас есть много вопросов для обсуждения. Российская Федерация будет и впредь выполнять свои обязательства перед Абхазией, поддерживая её финансовое и социально-экономическое развитие. И это будет содействовать дальнейшему развитию Республики Абхазия.
Далее встреча проходила за закрытыми дверями без представителей СМИ.
Русудан БАРГАНДЖИЯ
Номер: 75
Выпуск: 3676
Рубрика: политика
Автор: Русудан БАРГАНДЖИЯ