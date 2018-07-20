ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ МИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Приветствуя Сергея Чеботарева, Рауль Хаджимба поздравил его с назначением на пост и подчеркнул: «Надеюсь на конструктивное и продуктивное сотрудничество».

Сергей Чеботарев поблагодарил Президента РА: «Очень рад на этом посту приносить пользу нашим братским республикам – Абхазии и Южной Осетии. Я вижу большой позитив, который сейчас есть в Абхазии. И это все – под вашим руководством, руководством Правительства Абхазии. Думаю, по всем вопросам мы найдем возможности, как это сделать еще лучше, еще эффективнее».

Президент РА выразил уверенность, что именно в таком направлении должно развиваться абхазо-российское сотрудничество: «По-другому быть не может. Важно, чтобы все процессы были контролируемы и понятны для обеих сторон. Вопросы, которые мы с вами обсудим, важны для Абхазии. И, конечно, Россия, поддерживающая нас сегодня во многих направлениях, должна видеть позитивные результаты той финансовой помощи, которую получает Абхазия».

Номер: 75Выпуск: 3676Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс