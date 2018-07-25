СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Письмо в редакцию

Есть такая русская пословица: «Дорога ложка к обеду». Но есть также и латинское изречение: «Лучше поздно, чем никогда». Мне больше нравится второе выражение, и вот почему. По не зависящим от меня обстоятельствам я не смогла вовремя поздравить с днем рождения человека, которого очень уважаю, это – Лили Дугужевна Бганба. Поэтому хочу сделать это через газету «Республика Абхазия».

Моя дорогая, моя любимая Лили Дугужевна!

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья, долгих лет жизни! Вы – уникальная, легендарная женщина. Вы были талантливым руководителем – и в советское время, и в период обретения Абхазией независимости. Часто вспоминаю Вас, Вашего брата, Светлану Шамба и многих других, как вы организовывали встречу с осетинскими друзьями. Это был незабываемый вечер, который надолго остался в памяти и сердце.

Вспоминаю также нашу встречу после войны, когда Вы были министром финансов. В наше время, чтобы попасть на прием к руководителю какого-нибудь ведомства, нередко надо прождать несколько дней, а к Вам я зашла в течение пяти минут. Вы помогли профинансировать издание книги «Герои войны», а также выделили деньги на оплату отдыха матерей и вдов погибших. Благодаря Вам женщины Пицунды смогли отдохнуть и поправить свое здоровье. Огромное Вам спасибо!

Поздравляю Вас также с наградой – орденом «Ахьдз-Апша», который Вы заслужили своим самоотверженным трудом на благо Родины!

Зинаида ПАПЦАВА, председатель Движения матерей Абхазии г.Пицунды

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: обществоАвтор: Зинаида ПАПЦАВА, председатель Движения матерей Абхазии г.Пицунды