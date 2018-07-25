«СКОЛЬКО СТОИТ РУБЛЕВЫЙ ПАКЕТ?»

Опыт и знания должны пригодиться нам

Услышав первый раз на сухумском рынке этот вопрос, я как-то не вникла в его суть. (Думаю, что и многие читатели сейчас в таком же неведении). Но, услышав его еще раз в одном из сухумских магазинов, а затем и ответ продавца: «Два рубля», я поняла всю смехотворность ситуации. Действительно, сколько же может стоить рублевый пакет? Да, рубль, естественно. А в нашей торговой сети, причем в очень многих местах, за него берут два рубля. Но будем справедливы, в других «многих местах» за него берут все-таки один рубль. Однако здесь возникает другой вопрос, скорее, не вопрос, а даже целая проблема, созданная торгующими организациями. И суть ее в следующем: нужно ли, вообще, за пакет брать деньги? В любой цивилизованной стране с момента создания услуги – положить купленный товар в небольшой, простой целлофановый пакет – не берут за него плату. Преподносится это как проявление заботы о своих покупателях, об удобстве для них и т.д. Но только преподносится, так как бизнес есть бизнес, и стоимость такой мелочи, как дешевенький пакет, уже включена в стоимость продаваемого товара (можно рискнуть предположить, что не по его себестоимости и не единожды). Но в результате довольны все: покупатель – заботой, продавец – наваром. Нет никакого сомнения, что и в торговых предприятиях Абхазии стоимость «рублевых» и «двухрублевых» пакетов с весомым превышением заранее включена в стоимость товара, но почему не «заработать» дополнительно еще рубль или два на каждом пакете, если покупатель, не задумываясь, платит. (Хочу уточнить, что речь не идет о больших красочных фирменных пакетах, называемых подарочными. Они продаются отдельно желающим их приобрести).

«Пакетный вопрос» вызвал у меня интерес и к другим аспектам нашей торговли. Даже пообщалась с некоторыми ее представителями из собственников и руководящей прослойки. И действительно, узнала для себя немало полезного, что позволило мне не совсем дилетантски подойти к оценке наших торговых будней. Например, основной принцип торговли – борьба за каждого покупателя. Помимо того, что это – аксиома, это еще и целая непростая наука. Сегодня супермаркетов и больших торговых центров, а также магазинов, магазинчиков, будок, киосков, прилавков, лоточков и т.д. у нас в Абхазии предостаточно и с каждым днем их становится все больше. А значит, покупателям есть куда пойти и где поискать то, что им больше подойдет по вкусу, по качеству, по цене и другим параметрам. Но параллельно это означает, что перед каждым торговым предприятием возникает угроза – потерять своего покупателя. А для магазина важен каждый, особенно постоянный клиент. Вот тут и должны работать и, как я увидела, во многих наших магазинах уже заработали, самые разные законы торговли. В первую очередь любой товар – продукты всех видов, промышленные товары, товары повседневного спроса – должен быть высококачественные. Недопустимо обидеть покупателя невниманием, словом, пренебрежением. При таком положении в торговом заведении покупатель может перестать туда приходить. Очень важно умело расположить товар на полках, зрительно его выделить, особенно тот, который пользуется повышенным спросом. Специалисты торговли обязаны учитывать и психологию покупателей, например, отмечено, что покупатели больший акцент делают на товары, расположенные неподалеку от входа. И еще интересное наблюдение тех, кто изучает психологию покупателя: посетители магазинов чаще всего обходят помещение по периметру и значительно реже их внимание привлекает то, что расположено во внутренней части торгового зала. А здесь уже вступают маркетинговые законы – именно в эту – внутреннюю – часть магазина специалисты предлагают помещать самые ходовые и востребованные товары, которые и дают наибольшой доход.

Да, в наших магазинах, на рыночных прилавках есть зачатки научного подхода к ведению торговли. Но даже до среднего уровня нам еще далековато. И обидеть могут так, что больше к таким работникам не подойдешь. А могут и не заметить зашедшего покупателя, увлекшись разговором по телефону или с подружками, пришедшими просто поболтать. В цивилизованных странах такие «отступления» от служебных обязанностей недопустимы и жестко караются – увольнение! А мы с подругой так и ушли из магазина детской одежды, ничего не выбрав, так как нас просто не заметили – четыре девушки вели увлеченный разговор. Какая из них там работала продавщицей, мы не узнали: ни у одной – ни форменной одежды, ни служебной ответственности замечено не было.

Никаким маркетинговым приемом нельзя оправдать то, что, к сожалению, нередко в магазинах на самое видное место (для покупателя, естественно) выставляются продукты с просроченным сроком употребления, а те, что с хорошим сроком годности, – «прячутся» далеко позади. Уж очень хочется хозяевам, чтобы уже непригодный товар все-таки кто-нибудь купил. «Отравятся? Ничего, вылечат. Главное, чтобы ни одна копейка мимо моего кармана не прошла». Так, видимо, рассуждают собственники таких торговых предприятий. И подобные нарушения замечены даже в самых престижных столичных магазинах. Но есть и другие примеры. На тех предприятиях торговли, где берегут честь своей профессии, с уважением относятся к покупателям, поступают по-другому: продукты, срок годности которых заканчивается через 2-3 дня, выставляются на отдельном столе и продаются с приличной скидкой. И продукт не пропадет, и все живы-здоровы останутся, и хозяин не в убытке и при чистой совести, что тоже немаловажно.

Не являясь знатоком законов торговли, я все-таки предположу, что хозяевам-руководителям, наверное, надо ужесточить и самодисциплину, и жестче требовать от продавцов, консультантов, непосредственно находящихся в торговом зале, более строгого контроля за всеми нюансами работы и особенно за сроком годности каждого предлагаемого покупателю продукта (хозяину самому за всем не уследить), и всем вместе подключать рекламные акции, популяризировать именно эти продукты…Иначе говоря, проявлять больше творческой заинтересованности, серьезнее знакомиться и использовать существующие законы торговли, и также опыт работы других торговых предприятий.

Кстати, об опыте. Убеждена, что наши покупатели встретили бы с большим одобрением вот такое начинание, хотя и начинанием назвать то, что давно уже внедрено в практику, причем даже во многих странах, нельзя. Дело в следующем. В пекарнях, где хлеб продают здесь же, на него нет определенной цены. Горячий хлеб – самый дорогой, остывший, часов через 5-6, уже дешевле на 20-30 процентов, а вечером хлеб, испеченный утром, но непроданный, можно купить за 30-40 процентов от первоначальной стоимости. И, что обращает на себя внимание в этой ценовой политике, у каждого вида хлеба есть свои покупатели. У кого-то это материальные возможности, у кого-то вкусовые «капризы», у кого-то врачебные рекомендации – нездоровому желудку полезен только черствый хлеб и т.д.

Аналогичная ситуация и с кондитерскими изделиями. Например, в огромных торговых центрах Стамбула в 20 часов вечера цена на такие изделия снижается от 25 до 75 процентов – в зависимости от количества крема, других ингредиентов в изделии и других параметров. У этой акции огромная популярность – в это время у прилавков кондитерских отделов выстраиваются очереди. Не так давно такие акции вошли в практику и во многих московских кондитерских, кафе, магазинах. Конечно, к 20.00 что-то остается по прежней цене, на других изделиях просто указывается их новая стоимость, а кое-где тортик или пирожное в стихах или в шутливой форме призывает: «Купи меня сейчас, я стою на 50 (60-70 процентов) дешевле, а завтра снова буду дорогим». И опять знакомая ситуация – подешевевшие торты, пирожные, другие виды кондитерских изделий быстро исчезают с прилавков.

Хочу рассказать еще об одном опыте, но сразу говорю, не в качестве примера для нас. Это опять Стамбул, где мне довелось стать свидетелем следующего. В небольшой кондитерской, где действительно были очень вкусные изделия, к 20 часам вечера цены тоже снижались, а ровно к полуночи (в это время кондитерская закрывалась) торты и пирожные с кремом уничтожались – их в коробках выносили на улицу и затаптывали. На мой крайне удивленный вопрос: «Зачем уничтожать такие прекрасные продукты, не лучше ли ими угостить людей, которые не имеют возможности их купить?» ответа не последовало, на меня посмотрели как на человека, занимающегося не своим делом. Я была огорчена, что этим предпринимателям незнакомо такое простое и необходимое человеческое качество как доброта. (Все-таки они не из нашего мира!). Видимо, у них просто руки не поднимаются отдать «за так». Они бездушно исполняют закон – если у продукта истек срок годности, в этом заведении он определен к 24 часам, то его надо ликвидировать. Что они и делают вот таким способом. Нам такое не понять.

Однако в связи с этим вспоминается и кое-что наше: увядшие цветы, торчащие из урн. Продавцы цветов, прекрасно понимающие, что ромашки и анемоны, фиалки и сирень вянут, теряют товарный вид, все равно не сдаются, «держат цену» до последнего, а потом букетами, превратившимися в веник, «украшают» рыночные урны. Недалеки от такого и в фирменных цветочных магазинах. Да и в других областях торговли аналогичные примеры можно увидеть.

Вот и получается, что у нас законы предпринимательства, торговли, гибкая политика в этой сфере мало интересуют работающих в этих же областях, и они так крепко держатся за установленную цену, что о ее снижении и речи быть не может. Но изменения все-таки бывают, но, как нетрудно догадаться, только в сторону увеличения стоимости. А в результате появляются продукты с просроченным сроком годности, опасные для здоровья и жизни, подгнившие овощи, фрукты, зелень, и недовольные всем этим и, конечно, растущими магазинными, рыночными ценами граждане республики.

Министерства торговли, прямая обязанность которого следить за всеми этими процессами, изыскивать меры для их регулирования, заниматься выработкой государственной политики в сфере торговли, у нас нет. Есть Министерство экономики, Комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, в сфере их внимания находится и торговля. Но проблем в торговле, требующих оперативного решения, постоянного внимания и контроля, активного воздействия, как видим, не только достаточно, число их растет. Может быть, государственная структура, которая непосредственно занималась бы ими, все-таки нам нужна?

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

P.S. А в завершение можно и улыбнуться. Анекдот: в магазин заходит покупатель и спрашивает: «У вас есть сыр дорблю?» «А что это за сыр?» «Ну, это такой, с плесенью». «Нет, такого сыра у нас нет. Но у нас есть творог дорблю, сметана дорблю, сосиски дорблю».

Надеюсь, это не про нас.

Л.Я.

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА