КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Пресс-конференция в АРСМИРА

В Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция, посвящённая работе казначейской системы республики. На вопросы журналистов отвечали министр финансов Джансух Нанба и начальник Управления казначейства при Министерстве финансов Саид Губаз.

Министр финансов начал с того, что основными принципами работы казначейства являются открытость, прозрачность и эффективная работа, и отметил, что благодаря переходу республики на казначейскую систему исполнения бюджетов Министерству финансов удалось наладить систему обслуживания клиентов в сфере бюджетного финансирования, и самое главное – перевести счета по учету и расходыванию внебюджетных поступлений. «На сегодняшний день мы можем констатировать, что вся бюджетная система у нас обслуживается в Управлении казначейства», – сказал Д.Нанба. На пресс-конференции активно обсуждался вопрос неправильного ведения бухгалтерского учета бюджетными организациями, а также непредоставления ими в казначейство отчётности. Министр финансов отметил, что данная проблема в нашей стране существует давно.

«Если мы говорим о реформировании бюджетного учета и переходе на казначейскую систему, то должны понимать, что есть бюджетный учет «по-новому». Он у нас начался с 2017 года. Но Министерство финансов столкнулось с проблемой, когда ряд бюджетных организаций на протяжении примерно пяти лет не сдавали бухгалтерских балансов. Отмечу, что прямой связи между переходом на казначейскую систему и несдачей балансов нет. В результате решений, принятых Премьер-министром Геннадием Гагулия, нам удалось эту ситуацию решить. Бюджетным организациям пришлось сдать балансы за предыдущие годы, то есть бухгалтерскую отчетность, которую они вели до перехода на казначейскую систему. На сегодняшний день 95% учреждений сдали балансы по новым стандартам», – заявил Джансух Нанба.

Журналистов также интересовало создание сайта, на котором можно было бы следить за работой казначейской системы.

Отвечая на этот вопрос, Д. Нанба отметил, что в ближайшее время планируется создать и запустить сайт, который будет показывать работу казначейской системы. Сайт, по его словам, будет создан не для «галочки», а для того, чтобы он оперативно обновлялся и предоставлял обществу необходимую информацию. На нем будут публиковаться расходы тех или иных министерств и ведомств, и всё, что в соответствии с действующим законодательством является публичной информацией.

«Вы знаете, что Закон о республиканском бюджете обсуждается сейчас Парламентом республики для дальнейшего его принятия. Особенность этого Закона заключается в том, что в случае, если потребуется получить информацию по конкретному ведомству, необходимо будет письменное обращение.

В первую очередь на сайте будут опубликованы отчёты об исполнении, а также расходы на содержание органов власти, национальной безопасности, правоохранительных органов. Всё это в более удобном и сгруппированном виде будет предоставляться читателям на нашем сайте», – сказал министр финансов.

Отвечая на вопрос о направлении дел в прокуратуру в отношении финансовых нарушений со стороны бюджетных организаций, глава Минфина подчеркнул, что Управление казначейства не является контролирующим органом. За системой казначейства закреплены несколько основных функций – это кассовое исполнение и текущий контроль, направление дел в прокуратуру. А как будут решаться эти дела – это уже поле деятельности органов финансового контроля, Контрольной палаты и Контрольно-ревизионного управления.

Управление казначейства таких функций и полномочий не имеет.

Начальник Управления казначейства при Министерстве финансов Саид Губаз отметил, что функции казначейской системы – это предотвращать нарушение финансовой дисциплины и осуществлять жесткий контроль расходования бюджетных средств на каждом этапе, и в этом плане у них проводится достаточно объемная работа. За период 2017 года было забраковано платежей на сумму более 250 млн рублей, а за 6 месяцев текущего года – почти на 100 млн рублей.

«Это платежи, которые были оформлены в нарушении законодательства, без предложений соответствующих оправдательных документов», – сказал Саид Губаз.

Управление казначейства Министерства финансов Республики Абхазии официально открылось 30 июня 2016 года и приступило к работе с 1 июля того же года.

Лолита ЦВИНАРИЯ, Милана ШУРДУЛАВА

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: экономикаАвтор: Лолита ЦВИНАРИЯ, Милана ШУРДУЛАВА