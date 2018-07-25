ДОБРЫЙ ПРИМЕР ИЗ АБХАЗИИ – ДЕЙСТВУЕТ!

Наши гости нам сказали

Линия дружеской связи Орловская область – Абхазия установлена моей семьей давно и прочно. Еще в советское время я приезжала к вам на отдых со своими детьми, потом – с внуками, теперь вот с правнуком. Несмотря ни на что, а я имею в виду ваше послевоенное тяжелое время, горькие следы снарядов на облике абхазских городов, другие трагические последствия, любовь к благодатной и многострадальной Абхазии у нас не проходит. И поэтому мы приезжаем сюда, хотя, тоже надо честно признать, на многое закрываем глаза. Мы, например, перестали приезжать на своей машине – это стало небезопасно, нашим знакомым машину изуродовали. Детей здесь нечем занять, разве только на машинках покататься на набережной. Но это очень дорого, многим гостям Абхазии не по карману. У нас в области точно такие услуги стоят намного меньше. Рынок и общественное питание тоже недешевое. Я бы сказала, что на нашем рынке овощи и некоторые фрукты дешевле. Но… Но все это перекрывается доброжелательностью, мягкостью, заботливостью, добротой жителей благословенной Абхазии и ее морем. Вот поэтому мы и не изменяем устоявшимся традициям и продолжаем дорогое нам общение с вашим краем.

Много лет мы приезжаем к одним и тем же людям, живущим в Сухуме в районе Турбазы. Семьи разные, но все между собой дружно общаются, и мы влились в дружный коллектив соседей. Нам очень нравятся утренние кофепития-посиделки, когда все дружно приносят из дома у кого что есть, обсуждают семейные проблемы, именно обсуждают, а не сплетничают и злословят, стараются помочь их решить, сообща приглядывают за детьми, всегда знают, кто из ребят, где и с кем находится, смотрят, чтобы молодежь без уважительных причин нигде допоздна не задерживалась. Часто по вечерам для малышей взрослые по очереди устраивают чтение сказок. Мы – орловчане – тоже стараемся не отстать от сухумчан и с угощением, и с любой необходимой помощью.

Хочу сказать, что такие традиции я начала прививать и у нас на Орловщине. Конечно, и у нас есть свои правила и обычаи, но и другое хорошее не помешает. Моим соседям, например, дружеские кофепития очень пришлись по нраву. Объединили мы свои усилия и в воспитании детей, особенно подростков. Не скрою, очень приятно, что мы стали дружнее, неравнодушнее друг к другу, деятельнее. Появилась задумка: объединиться и целым автобусом, а большой автобус есть у одного из наших соседей, приехать с детьми покупаться в Черном море, познакомиться с краем, о котором я так много рассказываю. Я радуюсь и говорю: «Спасибо тебе, Абхазия, за науку и добрые примеры».

Анастасия ЯЩЕНКО, Орловская область

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: обществоАвтор: Анастасия ЯЩЕНКО, Орловская область