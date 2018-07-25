100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО СОЕДИНЕНИЯ

20 июля текущего года российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Абхазии, исполнилось 100 лет.

Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею, состоялись 22 июля на территории военного городка соединения, в их числе проведение торжественного митинга, плац-концерта в исполнении военного оркестра, показательные выступления по рукопашному бою разведчиками.

В частности, в ходе митинга ветеранам и действующим военнослужащим соединения были вручены награды, ценные подарки и грамоты.

Всего на празднование 100-летия военной базы прибыло около 1 тыс. гостей, в том числе Посол РФ в Абхазии, представители Министерства обороны Республики Абхазия, воспитанники всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.

Российская военная база Южного военного округа является правопреемницей имевшего в разные годы различные наименования прославленного соединения (9-й мотострелковой дивизии и 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады), принявшего активное участие в обороне и освобождении южных рубежей страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Снискав немеркнущую славу в боях за освобождение Краснодара и Тамани, Польши и Чехословакии, воины соединения завершили боевой путь в Германии.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа